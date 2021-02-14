Психологи рассказали, как перестать откладывать дела и повысить эффективность работы

Самое главное правило заключается в том, что при длительной работе обязательно нужно делать небольшие перерывы, по аналогии с переменами в школе Фото: Shutterstock

Удаленка за время пандемии коронавирусной инфекции стала частью нашей жизни и, по мнению экспертов, нам уже никуда не уйти от учебы и работы на дистанте. Однако главная проблема, что при обучении в аудитории или классе и работе из офиса, что в ситуации трудовых и учебных будней из дома, оказалась одной и той же – сложно распределить время и расставить приоритеты, а вот соблазнов отложить даже самое важное на потом стало намного больше.

Как мотивировать себя заняться наконец делом и повысить свой КПД, простые техники того, как правильно расставить приоритеты и правила полезного отдыха «Комсомолке» рассказали эксперты Юлия Кочетова, кандидат психологических наук, клинический психолог, магистр факультета медицины и психологии отделения психологии процессов развития и социализации Первого Римского Университета La Sapienza, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой», факультета «Психология образования» МГППУ и Мария Климакова, преподаватель кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ.

КОГДА СЛОЖНО НАЧАТЬ: ПРОСТЫЕ ЛАЙФХАКИ, ЧТОБЫ УСАДИТЬ СЕБЯ ЗА РАБОТУ

- Часто сложно начинать, если нам предстоит большой объем работы, выполнять который придется долго, и подсознательно мы пытаемся избежать этого.

Один из самых простых способов заключается в том, чтобы отвести на работу определенное минимальное время – это может быть 20, 15, даже 10 минут в день. После истечения этого времени работу можно прекратить. Но, как правило, человек втягивается и продолжает дело даже после этого отрезка времени.

А если же вы с трудом вытерпели и этот минимальный рывок, то можно на сегодня прекратить ненавистное занятие и продолжить на следующий день. Даже 20 минут в день, посвященных делу – лучше, чем все откладывать на потом.

- Некоторым людям трудно усадить себя за работу в том случае, если у них нет четко обозначенного времени, когда именно начать. В этом случае мы склонны постоянно отодвигать дела на небольшой срок. Например, «Сперва попью чай, затем начну». В этом случае, нужно заранее определить для себя время старта (например, завтра ровно 12.30) и поставить напоминание на это время.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ: КАКИЕ МЕТОДЫ САМОДИСЦИПЛИНЫ И МОТИВАЦИИ ДЕЙСТВУЮТ

- Один из эффективных способов – это сократить для себя дедлайн. Подумайте, что нужно сделать и как распределить свои силы, чтобы закончить раньше, чем планировали изначально? Освободившееся время можно потратить на отдых.

- Всегда срабатывает планирование. Постарайтесь разбить этапы работы на более мелкие и частные, и выполнять их последовательно. Работа, разбитая на более простые и быстрые задачи, воспринимается легче.

- Американский президент Дуайт Д. Эйзенхауэр придумал метод самоорганизации, основанный на оценке задач по критериям важно / не важно и срочно / не срочно. Эта техника помогает быстро рассортировать список дел, даже если их много. Внешне все выглядит предельно просто — смотрим на список задач и по каждой отвечаем себе на два вопроса.

Это важно? Да/Нет

Это срочно? Да/Нет

Лист бумаги делим на четыре части и получаем матрицу - четыре квадранта, в которые и заносим дела в зависимости от ответа на эти два вопроса.

Квадрант A: важные и срочные дела. Дела, невыполнение которых ставит под угрозу достижение цели. Задачи, которые необходимо решить в первую очередь, чтобы избежать больших затруднений в жизни.

Квадрат B: важные, но не срочные дела. Основная деятельность. Здесь задачи, которым нужно уделять максимум внимания.

Квадрат C: срочные, но не важные дела. Выполнение этих задач не помогает достичь цели, они мешают сосредоточиться на действительно важном, снижают эффективность и выматывают. Постарайтесь по максимуму перепоручить кому-нибудь выполнение задач из этого сектора, чтобы сосредоточиться на квадрантах А и В.

Квадрат D: не срочные и не важные дела. Здесь часто сосредоточены дела - пожиратели времени, которые мы привыкли использовать для отдыха. Так ли они необходимы? Может, от них сразу можно отказаться? Во всяком случае подумайте, найдутся ли занятия, которые смогут и отвлечь, и принести какую-то пользу.

- Планируйте для себя небольшие поощрения за вовремя сделанную работу.

СМАРТФОН У РЕБЕНКА: ПОМОЩНИК ИЛИ ВРАГ, СЪЕДАЮЩИЙ ВРЕМЯ

Многие родители замечают: в феврале усадить ребенка за уроки сложнее обычного. И только отвернешься - подросток уже «сидит» в телефоне, прикрыв его для маскировки тетрадкой с алгеброй... Что делать?

- Научные исследования показывают, что в учебе зависимости между успеваемостью ребенка или студента и использованием смартфона нет. Смартфон может быть прекрасным помощником, например, некоторые материалы учителя отправляют в электронном виде, и с помощью смартфона можно их быстро просмотреть. Кроме того, сейчас дети используют гаджет, чтобы самостоятельно найти информацию по учебе, подготовить домашнее задание. В конце концов, так подростки общаются со сверстниками, поддерживают отношения с друзьями, а это важно для их психологического благополучия.

! Однако важно следить, чтобы использование смартфона не становилось чрезмерным и не поглощало все время.

- Если ребенок «зависает» в телефоне, возможно, у него нет альтернативного занятия. Подумайте, чем можно разнообразить досуг.

- Дети всегда копируют поведение родителей, поэтому, они «подсаживаются» на гаджеты в том случае, если родители сами постоянно их используют. В этом случае, как только вы научитесь сами выныривать из своих смартфонов и планшетов и посвящать больше времени семье, и подростки будут учиться распределять свое время.

- Обсуждайте с ребенком, чем он занят, используя смартфон. Что его волнует в соцсетях, в какие игры он играет, какое видео смотрит. Если игнорировать эту тему, то дистанция между вами будет все расти, а «зависимость» от виртуального общения - прогрессировать.

- Если вы решили ограничить время использования смартфона у детей, четко сформулируйте и обсудите с ними правила, которые будут касаться всех членов семьи. Очень важно предложить альтернативные интересные занятия на освободившееся от виртуала время.

ПРАВИЛА ОТДЫХА ДЛЯ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ

- Самое главное правило заключается в том, что при длительной работе обязательно нужно делать небольшие перерывы, по аналогии с переменами в школе. Если мы садимся за большой объем работы и стараемся выполнить его весь, не отвлекаясь, то, в таком случае, скорее наступит переутомление, темп работы и продуктивность в дальнейшем снизятся. Длительность и частота этих перерывов для каждого человека должны быть индивидуальными (их оптимальное соотношение зависит от свойств нервной системы).

Кто-то использует систему 45+15: 45 минут работы чередуется с 15 минутами переключение на другое занятие или отдых. Другим эта система не подходит, потому что они долго настраиваются, погружаются в занятие, только выходят на оптимальную «мощность» - а тут бац! Перемена! В таком случае подберите свой алгоритм труда и отдыха.

- Важно отдыхать, не дожидаясь сильной усталости. В этом случае организм восстановится быстрее, и времени на отдых потребуется меньше.

- Лучший отдых – это смена деятельности. Российский физиолог и педагог Иван Михайлович Сеченов в своих экспериментальных исследованиях обнаружил, что организм быстрее и лучше восстанавливается не в состоянии полного покоя, а при смене одного вида деятельности на другой. Поэтому, если вы выполняете интеллектуальную работу, то оптимальным будет в качестве отдыха заняться физической активностью, и наоборот.

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