Найдено революционное средство для похудения

В исследованиях приняли участие порядка двух тысяч человек с лишним весом из 16 стран мира Фото: Shutterstock

Ученые в течение года тестировали один из препаратов, применяемый для лечения диабета, в качестве средства для борьбы с ожирением. За это время участники эксперимента потеряли в среднем по 15 кг лишнего веса.

По мнению исследователей, положительный эффект от приема этого лекарства можно считать доказанным – те, кто получал плацебо, за этот же период избавились всего от 3 кг.

Ученые считают, что особую ценность использования данного препарата представляет тот факт, что лекарство применяется давно и полностью доказало свою безопасность. Кроме того, что препарат дает возможность справиться с ожирением, он еще и помогает снизить уровень стресса, вызывающим расстройство пищевого поведения.

Исследователи рассказал, что результат эксперимента удивил их самих: участники, которым еженедельно делали подкожные инъекции препарата, за год потеряли в среднем 15% массы тела, а те, кому делался укол плацебо – около 2,5%.

Результаты исследования прокомментировал профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Батист Леран:

– Учитывая суть эксперимента, можно утверждать, что разница между группами достигнута именно за счет приема препарата. В любых исследованиях, связанных с похудением, сложнее всего сделать так, чтобы как можно меньше участников вышло из эксперимента до его окончания. В данном случае до конца дошли 90% испытуемых – а это, пожалуй, лучший их возможных результатов.

В исследованиях приняли участие порядка двух тысяч человек с лишним весом из 16 стран мира.

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