«Не наш праздник»: почему россияне не хотят отмечать День святого Валентина

По данным социологов, лишь 13% жителей нашей страны празднуют 14 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

С каждым годом все меньше россиян празднуют День святого Валентина. Еще в 2007 году его отмечала половина из нас. Но после этого популярность праздника пошла на спад, а теперь вообще упала до исторического минимума (подробнее – см. «Только цифры»). Как показал опрос компании SuperJob, в нынешнем году День всех влюбленных отмечают лишь 13% россиян.

- Популярность Дня святого Валентина может падать из-за того, что в России идет и всегда была активная пропаганда против этого праздника. Нам рассказывают, что он «не наш», а у нас есть свой праздник влюбленных – День Петра и Февронии. Который, впрочем, все равно отмечает намного меньше людей, чем День святого Валентина, - говорит семейный психолог Анна Хныкина. - Еще одна причина - в том, что сейчас в обществе царит культ нарциссизма, самодостаточности. Люди настолько увлечены собой, что любовь к самому себе заменяет им отношения с другим человеком. Но в этом году такая низкая популярность Дня святого Валентина связана прежде всего с коронавирусом. Во-первых, люди сидят дома, мало общаются и заводят отношения в офлайне. А во-вторых, праздник попросту негде отметить. Во многих регионах кафе и рестораны закрыты из-за пандемии. Но в тех городах, где ограничения более мягкие, День святого Валентина отмечают активно. Например, Москва 14 февраля гуляет: забронировать столик невозможно, все рестораны заняты.

К слову, те из нас, кто все же считает 14 февраля праздником, денег для своих вторых половинок не жалеют. Как показало исследование ВТБ, на подарки к Дню святого Валентина россияне потратили около 12 млрд рублей – в полтора раза больше, чем год назад. Чаще всего влюбленные покупали гаджеты и косметику, а также бронировали визиты в салоны красоты и парикмахерские. Подарок из магазина электроники в этом году в среднем обошелся в 6280 рублей, поход в СПА – в 6000 рублей. А самые дорогие подарки, как обычно, приобретали в ювелирных магазинах: на покупку драгоценностей в среднем россияне тратили по 20500 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Собираетесь ли вы отмечать День святого Валентина?

По данным SuperJob. Опрошено 3000 россиян старше 18 лет.

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