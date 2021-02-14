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Общество

«Не наш праздник»: почему россияне не хотят отмечать День святого Валентина

По данным социологов, лишь 13% жителей нашей страны празднуют 14 февраля
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
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По данным социологов, лишь 13% жителей нашей страны празднуют 14 февраля

По данным социологов, лишь 13% жителей нашей страны празднуют 14 февраля

Фото: Иван МАКЕЕВ

С каждым годом все меньше россиян празднуют День святого Валентина. Еще в 2007 году его отмечала половина из нас. Но после этого популярность праздника пошла на спад, а теперь вообще упала до исторического минимума (подробнее – см. «Только цифры»). Как показал опрос компании SuperJob, в нынешнем году День всех влюбленных отмечают лишь 13% россиян.

- Популярность Дня святого Валентина может падать из-за того, что в России идет и всегда была активная пропаганда против этого праздника. Нам рассказывают, что он «не наш», а у нас есть свой праздник влюбленных – День Петра и Февронии. Который, впрочем, все равно отмечает намного меньше людей, чем День святого Валентина, - говорит семейный психолог Анна Хныкина. - Еще одна причина - в том, что сейчас в обществе царит культ нарциссизма, самодостаточности. Люди настолько увлечены собой, что любовь к самому себе заменяет им отношения с другим человеком. Но в этом году такая низкая популярность Дня святого Валентина связана прежде всего с коронавирусом. Во-первых, люди сидят дома, мало общаются и заводят отношения в офлайне. А во-вторых, праздник попросту негде отметить. Во многих регионах кафе и рестораны закрыты из-за пандемии. Но в тех городах, где ограничения более мягкие, День святого Валентина отмечают активно. Например, Москва 14 февраля гуляет: забронировать столик невозможно, все рестораны заняты.

К слову, те из нас, кто все же считает 14 февраля праздником, денег для своих вторых половинок не жалеют. Как показало исследование ВТБ, на подарки к Дню святого Валентина россияне потратили около 12 млрд рублей – в полтора раза больше, чем год назад. Чаще всего влюбленные покупали гаджеты и косметику, а также бронировали визиты в салоны красоты и парикмахерские. Подарок из магазина электроники в этом году в среднем обошелся в 6280 рублей, поход в СПА – в 6000 рублей. А самые дорогие подарки, как обычно, приобретали в ювелирных магазинах: на покупку драгоценностей в среднем россияне тратили по 20500 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Собираетесь ли вы отмечать День святого Валентина?

По данным SuperJob. Опрошено 3000 россиян старше 18 лет.

По данным SuperJob. Опрошено 3000 россиян старше 18 лет.

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