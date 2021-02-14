"Любовницу забыли": поклонники отчитали Наташу Королеву и Тарзана за странное видео

Певица с мужем предались страсти на крыше небоскреба Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева и Сергей Глушко справились с семейным кризисом после измены стриптизера. Певица приходила в себя Занзибаре, куда неожиданно прилетел и ее супруг вымаливать прощение. Он подарил жене кольцо по цене машины. Супруги решили начать все с чистого листа.

Наташа Королева в День Влюбленных разместила в блоге очень страстное видео с мужем Сергеем Глушко. "Влюбленные! С нашим праздником!", - подписала ролик артистка.

В кадре Тарзан нежно обнимает и целует любимую. Певица в алом шелковом пеньюаре и черном боди демонстрирует пышную грудь. Стриптизер тоже показал свои достоинства - от обнаженного мускулистого торса артиста глаз не отвести. Его красные штаны идеально сочетались с халатиком Наташи.

Однако поклонники странное видео супругов не оценили. Они отчитали Королеву и ее мужа.

"Смешные, к чему был этот весь фарс", "Смотрится дешево", "Странное видео, все наигранно", "Много фальши и неестественности. Уже тошнит от вас!", "Как противно смотреть", "Лживые и фальшивые, один пиар", "Счастье любит тишину. Чем похвалишься - без того и останешься. Показуха", "Кого удивить решили? Или что-то доказать? Неужели нельзя без театральщины? И это после всей грязи. Наташа, счастье любит тишину, а это ...счастье?", "Красиво!... Жаль, что это всего лишь показуха", "Любовницу забыли", "Влюбленные не предают", "В отношениях где есть-была грязь - не может быть любви", "После всех событий почему-то неприятно смотреть на их лобзания", "Хоть бы не позорилась уже", - возмущаются фолловеры.

Напомним, в сентябре 2020 года Наташа Королева и Сергей Глушко угодили в скандал. Тарзан изменил супруге с красавицей Анастасией Шульженко. О связи с любовницей стриптизер объявил на всю Россию. Королева заверила, что все произошедшее изменой не считает. Сама Шульженко ходила по шоу, рассказывая пикантные подробности своего страстного романа с чужим мужем. Она даже утверждала, что забеременела от мускулистого артиста и показала видео своих любовных утех с Тарзаном. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. Наташа позже рассказала, что сама предложила Сергею пригласить Анастасию к ним домой, так как они рассматривали ее на роль суррогатной мамы.