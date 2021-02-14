Россияне победили Чехию в решающей игре Евротура. Фото: REUTERS

В шведском городе Мальме в воскресенье, 14 февраля, завершился третий этап хоккейного "Евротура" - Шведские хоккейные игры. Наша команда смогла победой над командой Чехии решить главную задачу сезона - досрочно стать лучшей по итогам всего "тура". Россияне победили чехов со счетом 7:4. И в общем зачете соревнований набрали 24 очка после 9 встреч. Наши выиграли все 9 поединков и теперь недосягаемы для преследователей из сборной Чехии.

В этой игре наши хоккеисты проявили характер - по ходу поединка россияне проигрывали со счетом 2:3, но смогли вырвать победу. У нас тличились Захар Бардаков (8-я минута), Павел Красковский (38), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58) и Никита Чибриков (58). Соперники ответили четырьмя точными бросками - отличились Михал Шпачек (17-я минута), Якуб Флек (30), Лукаш Клок (31) и Давид Томашек (60, буллит).

Сборная России проявила характер в поединке против Чехии. Фото: REUTERS

Стоит отметить, что вновь наши тренеры доверились молодежи. Восемь хоккеистов с молодежного ЧМ попали в состав на шведский этап "Евротура", а тренером был Игорь Ларионов - тренер нашей "молодежки".

Финальный этап Евротура, отметим, пройдет в Чехии с 13 по 16 мая. И с турнирной точки зрения для нас он теперь не представляет никакого интереса.

Евротур в текущем виде проводится с 1996 года. В нем принимают участие 4 постоянных сборных - Чехии, Швеции, России и Финляндии. На льду каждого из соперников проводится по одному этапу. Российская команда за это время побеждала в Евротуре девять раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021). Столько же и у команды Финляндии.

Последний этап Евротура для сборной России теперь уже не важен. Фото: REUTERS

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Ларионов, тренер сборной России на этапе Евротура в Швеции: "Такие победы закаляют характер"

- Любая победа на любом турнире играет большую роль, она важна. Я бы не стал преувеличивать то, что было сделано, но для ребят это огромный шаг в их карьере. Мы провели три игры за четыре дня с сильными командами. Проявили свой характер, мастерство, неуступчивость. Мы продолжали бороться, не сгибались, делали свою работу правильно. Такие победы и матчи закаляют характер. Ребята растут именно через такие матчи, добиваются успеха в тяжелейшей борьбе. Все это даёт нам возможность рассчитывать на большое будущее, - заявил наставник нашей команды Игорь Ларионов в интервью порталу Чемпионат.

Валерий Брагин, главный тренер сборной России: "В России есть таланты"

- Главный итог этого этапа Евротура? Я всегда говорил, и еще когда работал в молодежной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их. Довольны результатом. Есть ли на примете игроки, которые могли бы выступить на следующем этапе Евротура и, возможно, на чемпионате мира? Сейчас сложно и рано говорить об этом - надо все проанализировать, а потом принимать решение, - отметил Брагин в интервью ТАСС.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Россия - Чехия - 7:4 (1:1, 1:2, 5:1)

1:0 Бардаков (Чибриков, Кирсанов) 7:29

1:1 Шпачек (Ленц, Шулак) 16:18

1:2 Флек (Шмейкал) 29:24

1:3 Клок (Шпачек) 30:37

2:3 Красковский (Коваленко) 37:04, ГБ

3:3 Коваленко (Мисюль) 48:34

4:3 Мисюль (Подколзин, Бутузов) 52:58

5:3 Подколзин 54:11

6:3 Бутузов 57:26

7:3 Чибриков (Бардаков, Подколзин) 57:46

7:4 Томашек 59:05, ШБ

Вратари: Аскаров - Граховина

Броски в створ: 31-36

Штраф: 34-12