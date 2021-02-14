Бросивший жену шеф-повар "Адской кухни" пошел под венец с молодой любовницей

Эпатажный телеведущий запретил гостям делиться кадрами торжества Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жениться в День влюбленных мечтали многие пары, и суровый шеф из шоу "На ножах" и "Адская кухня" тоже оказался сентиментален. Сегодня Константин Ивлев и его избранница Валерия Куденкова, которая младше телеведущего почти на 20 лет (ей - 28, ему - 47), расписались в столичном "Дворце Бракосочетания № 1". Примечательно, что в Инстаграме повара нет и намека на торжество, а у его жены - одно-единственное селфи из ЗАГСа. Гости свадьбы, которые делились фото и видео с церемонии в своих соцсетях, ни разу не показали молодоженов: похоже, Ивлев строго-настрого запретил приглашенным разглашать подробности.

Говорят, основной праздник еще впереди: шеф Ивлев собирается закатить шумную вечеринку в казачьем стиле на родине молодой жены в Тамани. Гулять будут два дня, а кроме того, пара собирается венчаться.

Счастливая жена похвасталась снимком с церемонии бракосочетания. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для эпатажного ведущего это уже второй брак: с первой женой Марией он прожил 23 года, вырастил двоих детей. Однако, в прошлом году неожиданно грянул скандал: супруга уличила Ивлева в измене. Досталось и молодой любовнице.

- Я подала на развод. Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне, прислали видео. Не думала, что подобное коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину. Ниже плинтуса упал! - гневалась в общении с прессой оскорбленная жена.

Объяснения от шеф-повара появились позже. По его словам, он встретил новую любовь, когда отношения в семье уже охладели, а роман с красавицей Валерией закрутил якобы уже после разрыва с супругой. Познакомилась пара... на рынке: Ивлев обратил внимание, как тщательно девушка у прилавка выбирает фрукты, и не смог устоять.

Осенью прошлого года повар сделал предложение своей избраннице и тогда стало понятно, что это не мимолетная интрижка: суровый шеф буквально растаял от любви.

- Я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: "Найти свою одну-единственную". Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке, - публично признался тогда Ивлев.

Для Валерии этот брак стал первым. Известно о ней немного: избранница "шефа всея Руси" позиционирует себя как модель и журналиста. Она учится в МГУ и пробуется на телевидении, поэтому такое замужество - настоящий счастливый билет для молодой красавицы.