Валерий Симонов, главный редактор «Труда»: Товарищ, вас газета не выдаст и никакой опровергатель вас не съест!

В честь 100-летия уникального издания его руководитель прочитал в эфире Радио «Комсомольская Правда» стихи Владимира Маяковского. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- ...Валерий Петрович, если честно, современный «Труд» меня - ну, очень удивляет!..

- Да? Чем же?

- ...Что газета, что сайт. «Заходишь» - и вот кажется, что ты очутился в «Комсомолке»!

- Нет, Саш, тебе не кажется, это так и есть.

У меня тоже часто такие чувства возникают, когда ты смотришь иногда что-нибудь в «Российской газете» (там очень много выходцев из «Комсомолки». - А.Г.). Иногда даже, - страшно сказать, - в самой «Комсомольской правде» - и думаешь: елки-палки, мы же это вместе делали. (Валерий Симонов был главным редактором «КП». - А.Г.)

То есть, это связано с тем, что мы все там работали и по частичке чего-то унесли. А в принципе, если так разобраться, то каждый из нас делает все ту же самую газету, как мы ее и представляли когда-то.

- Я хотел вас поправить - вы не только унесли, вы какую-то частичку и оставили… Просто помню, как я при Симонове работал, тогда не было еще компьютеров, мы там странички какие-то клеили, вам притащишь - в номер уже надо сдавать, а вы там чего-то у нас правите, правите…

- Саш, не делай из меня ретрограда.

- Ладно. И еще, знаете, помню, что про «Труд» какие-то легенды ходили - про главного редактора, которому оперативные полосы возили на дачу. То есть, надо газету подписывать, а ему на дачу отвезут, он их посмотрит - и только потом газету выпускают. А Симонов, говорят, руководит - ну, очень оперативно.

- Ну, когда я пришел в «Труд», там уже какие-то новые технологии появлялись, поэтому мне полосы на дачу точно не возили. А предшественникам - да, такое бывало. Потому что не было сетей, не было удаленки.

- Я вот сравнил историю «Комсомолки» и «Труда». Тоже много общего: среди авторов - Маяковский, Книга рекордов Гиннесса по тиражам. И я теперь понял, почему вы в «Труд» пошли руководить. Потому что это где-то нас роднит очень.

- Родовые черты, да. Не родовые травмы, нет. Просто те ребята - Маяковский тот же, и еще ряд достойных людей из 20-х годов, а потом из 50-х - 60-х, они были такими писучими публицистами, что, кроме всего прочего, с удовольствием сотрудничали и с газетами.

Я всегда гордился тем, что работал в «Комсомольской правде», где Михаил Светлов опубликовал «Гренаду». Это такая знаковая точка, черта, которая… Уже одно это оправдывает сам факт существования газеты. В «Труде» тоже есть стихотворение, которое было опубликовано Маяковским.

- Можете его почитать? Мы это передадим по Радио «Комсомольская Правда»

- Ну, могу, конечно…

- И с выражением.

- Да уж…

Стихотворение Владимира Маяковского. Называется «Сердитый дядя». Начинается «В газету заметка сдана рабкором» под заглавием «Не в лошадь корм». И дальше пропущу, потому что здесь много всяких подробностей, которые в наше время даже не так важны. А вот - то, что сегодня нас касается, с удовольствием прочитаю.

«Побольше заметок любого вида,

Рабкоры, шлите из разных мест.

Товарищи, вас газета не выдаст

И никакой опровергатель вас не съест».

Между прочим, у Маяковского было удостоверение газеты «Труд» №112.

- Класс! Теперь понятно, почему вы интересную газету делаете. То есть, вы строите ее не только по сегодняшним меркам, вы традиции как-то впитываете, да? Ваши газетные полосы...

- Не хочется говорить что-то пафосное такое, но скажу, что, когда ты попадаешь в газету с историей, которая была до тебя еще лет этак 80, то ты, волей-неволей, вынужден на эти традиции оглядываться. Это как корабль - он не может по свистку поворачивать вправо, влево, ему нужно определенное время для маневра. Так и большая газета. Так было в «Комсомольской правде» и, по-моему, она до сих пор во многом плывет заданным курсом, который был проложен еще почти 100 лет.

«Труд» из той же самой когорты

- Как будете 100-летие отмечать?

- 100 лет мы отметим скромно. Во-первых, мы выпустим номер газеты, постараемся сделать его таким, чтобы он не прожил только один день, оставшись потом в подшивках, а чтобы напоминал людям и о тех, кто давно работал в газете, о нескольких поколениях. Сделаем специальный выпуск «Труда», состоящий только из одних исторических фотографий черно-белых, и в этих снимках, сделанных когда-то фотокорреспондентами «Труда», - предстанет вся наша история. От 1920 года до 90-х, и дальше до 2000-х.

А еще мы постараемся, с учетом всех ныне действующих правил санитарной безопасности, собраться небольшой группой товарищей - сотрудники и друзья газеты - в Геликон-опере, послушаем концерт, музыку классическую, ну и, наверное, сдвинем бокалы и поздравим друг друга с такой замечательной датой. Надеемся, что, когда-нибудь, в скором будущем, по весне, может быть, в более расширенном коллективе соберем всех, всех, всех. Ветеранов, которые сейчас сидят по домам. Соберем и еще раз поздравим друг друга со 100-летием.

А, вообще-то, мне кажется, лучший подарок - это работать и дальше, держать газету наперекор всем, кто считает, что бумажные издания завершают свою историю. Вот хочется, чтобы это мнение было ошибочным как можно дольше.

- Это прямо тост у вас, Валерий Петрович.

- Саш, можете там в «Комсомолке» налить и выпить.

- За вас - всегда! И - за «Труд». Со столетним юбилеем!