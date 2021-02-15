"У Оли больше нет друга Филиппа": Киркоров нанес Бузовой удар в спину

Разговоры о том, что отношения некогда обожающих друг друга Бузовой и Киркорова охладели, начались еще месяц назад. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Разговоры о том, что отношения некогда обожающих друг друга Бузовой и Киркорова охладели, начались еще месяц назад. Тогда лучезарный Филипп не пришел на юбилей к любимой Бузяндре, где веселился весь цвет шоу-бизнеса. Гости тут же зашептались: похоже, поп-король встал на сторону брошенного жениха Давида Манукяна, которого поющая ведущая при расставании обвинила во всех смертных грехах: побоях, изменах, оскорблениях... Якобы Дава Киркорову оказался ближе: с ним он и дуэт записал, и вообще последние полгода на многочисленных премиях и концертах появлялся исключительно в обществе блогера. Тогда, правда, помощники звезд поспешили сгладить конфликт: мол, у Филиппа Бедросовича была уважительная причина для отсутствия, а Олю он поздравил по телефону.

Но судя по всему, подозрения оказались небеспочвенны. Воскресным вечером на ТВ вышли в эфир сразу две программы с участием Киркорова. Так, в шоу "Маска" в одной из участниц в костюме черной пантеры Филипп якобы узнал Ольгу Бузову.

- Плохая девочка! Такого парня бросить. Я-то знаю, что это Бузова бросила Даву, - разоткровенничался певец. - Но просто так забыть его невозможно. Дава - мой фаворит.

А в другом шоу - "Танцы со звездами", где Манукян борется за победу в паре с красавицей-танцовщицей Дарьей Палей, Киркоров и вовсе пришел поддержать друга: живое пение поп-короля украсило их номер и принесло наивысшие баллы от членов жюри. Так Дава оказался на первом месте турнирной таблицы проекта.

- Жаль, что партнерша Давы замужем, - с сожалением отметил Филипп в эфире. - Вы очень красивая пара!

У армии поклонников Бузовой эти высказывания вызвали однозначную реакцию. "Нож в спину". "Нет больше у Оли друга Филиппа", "Вот как выглядит предательство", "После такого Бузова с ним даже здороваться не должна", - пишут в соцсетях возмущенные фанаты. Сама звезда "Дома-2" пока никак не отреагировала, но вряд ли ей это понравится: после расставания Бузова слезно призывала "своих людей" блокировать ее бывшего в Инстаграме. Однако, с тех пор у него наоборот выросла аудитория: плюс 200 тысяч подписчиков. Похоже, экс-влюбленные из своего разлада выжимают по максимуму: оба быстренько выпустили грустные песни и теперь при каждом удобном случае напоминают публике о своем разбитом сердце.

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