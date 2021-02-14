В российских регионах акция сторонников Алексея Навального не стала массовой

Участники организовали «светостояния» в родных дворах. Телеграм-канал «Протестный Петербург»

Призыв оппозиции выйти в собственные дворы с зажженными фонарями в руках услышали во многих городах страны, но участие в акции приняли не так много людей. Напомним, на этой неделе организаторы январских протестов предложили людям отказаться от участия в уличных шествиях, а свое несогласие с политикой российских властей выразить по-другому – выйти в 8 вечера на улицу, зажечь фонарь на смартфоне и запостить соответствующую фотографию в соцсети с хештегом «Любовь сильнее страха».

Официальной статистики количества людей, примкнувших к флешмобу, конечно, нет. Оценить его реальные масштабы трудно - ведь заглянуть в каждый российский двор журналистам не под силу. Наблюдать за акцией можно было исключительно в соцсетях.

В Казани, например, несколько молодых людей с фонариками были замечены на главной пешеходной улице города – ул. Баумана, и эта картинка попала в прямой эфир оппозиционного телеканала.

Сотрудники полиции пытались выяснить у двух девушек, зачем они зажгли фонари в телефонах, а девушки уверяли, что размахивали ими в такт музыке, поддерживая выступавшего неподалеку уличного музыканта. Впрочем, были на улице и те, кто не скрывал своего участия в оппозиционном флешмобе.

— А у нас вышел один мужик в футболке и с фонариком, посмотрел в небо и зашел в подъезд, — поделилась с «КП» жительница Тракторозаводского района Челябинска.

В другом челябинском дворе около 20.00 вышла на прогулку с собакой парочка, которая освещала свой путь фонариками, хотя во дворе и без того было светло. «Это акция или нет?», - гадали наблюдавшие за флешмобом граждане.

Самые крупные компании с фонариками – по 10-20 человек – собрались в спальных районах. Телеграм-канал «Протестный Петербург»

В Петербурге с включенными фонарями смартфонов на Невский проспект вышло около десятка человек, правда, фонарями они светили недолго. Более массовые «светостояния» прошли в спальных районах – там можно было встретить компании с фонарями по 10-20 человек.

В Екатеринбурге во флешмобе принял участие политик и общественный деятель Евгений Ройзман. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Екатеринбурге во флешмобе принял участие политик и общественный деятель Евгений Ройзман. Вечером он вышел на крыльцо Музея невьянской иконы вместе с супругой и несколько минут простоял с зажженным фонариком, а вскоре его фото появились в социальных сетях.

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