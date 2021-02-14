Собчак, поздравившую россиян валентинкой из собственных ягодиц, распекли за вульгарность

Ксения знает, как эпатировать публику. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксении Собчак не привыкать эпатировать публику. Но на этот раз телеведущая, похоже, зашла слишком далеко. Ксения решила поздравить поклонников с Днем влюбленных и сделала это весьма странным образом. Телеведущая выложила в Инстаграме видеоролик, который многие сочли слишком вульгарным.

В видео одетая в бикини Собчак спиной к камере садится верхом на большую декоративную вазу, словно на ночной горшок. При этом Ксения демонстрирует на камеру крупным планом не только свои ягодицы, но и торчащую из-под купальника нитку от предмета женской гигиены.

- Валентинка всем вам, - подписала видео телеведущая.

Ксения поздравила россиян валентинкой из собственных ягодиц. Фото: кадр видео.

Подписчики 39-летней теледивы пришли в недоумение. В комментариях они бурно обсуждают ролик и клеймят Собчак за пошлость. Почти все посчитали видео глупым и неуместным.

«Ну не дурища ли?», «Ну, ок, а в чем смысл, я так и не поняла? Я абсолютно не ханжа, но это просто бескультурщина, граничащая с вульгарностью», «шнурок от тампона все-таки лишний», - пишут фолловеры.

Одна из подписчиц припомнила Ксении ее же слова насчет обнаженных фото:

- Ксения, помнится, что когда-то Вы просили подписчиков образумить Вас, когда начнёте выкладывать полуголые фото в Инстаграм после 40 лет, так вот… время пришло, - написала женщина.

Сама Ксения не раз шутила по поводу приближающегося 40-летия. И даже посвятила грядущей круглой дате фотосессию, снятую во время недавнего отпуска на Мальдивах. На снимках, которые Собчак опубликовала тогда в Инстаграме, она снова позирует спиной к камере. И снова на первом плане в кадре – ее «пятая точка». На фото Ксения в леопардовом купальнике сидит на фоне моря, демонстрируя самую выигрышную, по ее мнению, часть тела.

- Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади... С другой стороны, скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото, - пошутила Собчак.

К слову, свои ягодицы Ксения демонстрировала отнюдь славы ради. И совсем не бесплатно. Каждый раз, публикую подобные снимки, телеведущая упоминает марку купальника, в котором она красуется на фото. За эту рекламу она, разумеется, получает гонорары.

Ранее Собчак ответила в Инстаграме на комментарии подписчиков по поводу своего расточительства. На тропические острова она прилетела на арендованном ею частном самолете. В бизнес-джете телеведущая сфотографировалась с бокалом шампанского в одной руке и с бутербродом с черной икрой в другой.

- Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль, - сообщила телеведущая в ответ на колкости фолловеров.

Напомним, в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Ксения занимает пятое место. По версии Forbes, телеведущая зарабатывает 5,5 миллиона долларов в год. На ее Инстаграм подписаны более 8 миллионов человек. Только за один рекламный пост на своей странице Ксения берет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.