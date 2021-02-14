Татьяна Васильева «проела» квартиру за 10 месяцев безработицы

Татьяна Васильева из-за пандемии осталась без работы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Звезда комедии «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяна Васильева пожаловалась на бедственное положение. Уже 10 месяцев 73-летняя актриса сидит без работы. До пандемии коронавируса трудовой график артистки был расписан по часам: вместе с театром она гастролировала не только по России, но и давала спектакли за рубежом – в США, Израиле, Германии. Теперь же из-за COVID-19 выступления на сцене и съемки в кино отменились. Васильева вынуждена тратить деньги, которые она откладывала на покупку квартиры.

В эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ Татьяна Георгиевна рассказала, что хотела купить квартиру, чтобы сдавать ее и тем самым обеспечить себя на старости лет. Однако претворить этот план в жизнь она не успела. А теперь покупать стало не на что: деньги актриса «проела» за время вынужденного перерыва в работе. Васильева – единственная кормилица в семье, она не только обеспечивает себя, но и помогает 42-летнему сыну Филиппу, 34-летней дочери Елизавете и внукам. Актриса призналась, что ее семье пришлось урезать все траты, но денег все равно не хватает.

- Расходы есть – прихода нет, - заявила актриса.

Васильева призналась, то из-за плачевного финансового положения она даже подумывает пойти в уборщицы, так как кроме актерского мастерства это единственное, что она умеет делать.

- Я бы пошла в такси, на самом деле, но я не умею водить машину, - сообщила актриса. – Я никогда не приеду туда, куда надо. Шить – я не могу, потому что я даже пуговицу не могу пришить. Вязать не могу. Кружки вести – кого я должна обманывать? Не хочу! Я могу квартиры убирать очень хорошо. У меня просто идеальная чистота дома была, когда я раньше сама убиралась. И это, кстати, неплохо оплачивается. Я это держу в уме. Ну или пиццу разносить, тоже думала. Но там тоже все занято, - говорит звезда.

Раньше актриса всегда хорошо зарабатывала. Дочери и сыну она купила по элитной квартире в Москве. Кроме того, Татьяна Георгиевна купила по квартире двум своим внукам. Это была плата за возможность видеться с ними. 12-летний Иван и 10-летний Григорий после развода ее сына Филиппа живут с мамой, актрисой Анастасией Бегуновой, с которой Васильева не очень ладила. Бывшая невестка отказывала бабушке в свиданиях с мальчиками, шантажируя артистку и заставляя ее платить за возможность видеться с внуками. Бегунова увезла мальчиков в Германию, и Васильева не видела детей несколько лет. В итоге она предложила бывшей невестке столичную недвижимость в обмен на свидания с Иваном и Гришей.

На две квартиры в центре Москвы она потратила 30 миллионов рублей. Зато теперь внуки часто гостят у бабушки.

- Я купила внукам две квартиры. Теперь я их вижу, сколько хочу. И что эти квартиры в сравнении с тем, что я с ними вместе навсегда? Ничто, - заявила Татьяна Григорьевна.