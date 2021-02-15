Как сэкономить на подарках к 23 февраля и 8 марта

1. Заблаговременные покупки

Главное правило экономии при выборе любых подарков – покупать их заранее. Особенно это касается таких народных праздников, как Новый год, 23 февраля и Международный женский день. Не секрет, что многие магазины в преддверии подарочного безумия специально завышают цены на самые ходовые товары. В «день икс» у покупателей все равно не будет времени на поиск альтернативы.

2. Список счастливчиков

Типичная ситуация. Коллеги заходят в магазин и покупают пару десятков однотипных подарков. На всякий случай с запасом: «А вдруг кого-то забыли?!» Чтобы таких импульсивных покупок не было, лучше заранее продумать список тех, кого вы хотите одарить. Тогда траты будут более рациональными.

3. Предзаказ

Так работают некоторые цветочные магазины. Чтобы гарантировать спрос во время праздников и при этом сократить свои риски, они предлагают покупателям сделать бронь. Например, можно заранее оплатить букет, а в назначенный день просто прийти за ним в цветочную лавку (или получить его курьером).

4. Выбирать подарки на онлайн-маркетплейсах

Это самыи технологичныи и удобныи путь. Во-первых, крупных маркетплеи сов несколько. Во-вторых, подарок можно выбрать из большого ассортимента и сравнить, у кого из продавцов наиболее выгодная цена. К примеру, на Ozon представлено более 9 миллионов товарных позиции от 18 тыс. продавцов со всеи России. Клиентам доступно более 12 тыс. точек выдачи посылок. Кроме того, постоянно деи ствуют различные скидки, то есть можно наи ти товар с максимальнои выгодои .

5. Использовать карту «Мир»

Это дополнительная выгода. С 15 февраля держатели карт «Мир» могут получать кешбэк 10% при оплате любых товаров на сайте и в приложении Ozon. Предложение действует целый месяц - до 14 марта 2021 года включительно. При этом кешбэк суммируется со скидками, которые предоставляет сама интернет-площадка. То есть выгода может получиться очень значительной. Скидку вы получите сразу, а кешбэк вернется деньгами на карту «Мир» в течение нескольких рабочих дней. Кешбэк начисляется только за онлайн-оплату на сайте или в мобильном приложении. Полные условия акции можно посмотреть здесь.

P.S. Если у вас еще нет карты «Мир», завести ее можно в любом из 150 крупных российских банков. После этого нужно зарегистрировать ее на сайте www.privetmir.ru. Тогда вы сможете получать все выгодные предложения, которые предоставляет платежная система.