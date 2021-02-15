Как пользоваться порталом Госуслуги: пошаговая инструкция с полезными советами

Публикуем большой гид по Госуслугам и рассказываем, как пользоваться порталом Фото: Shutterstock

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОЧЕРЕДЬ

Морозное зимнее утро, очередь хмурых сонных граждан приплясывает у входа в присутственное место. Место это называется Управлением федеральной миграционной службы, а граждане приехали со всего миллионного Воронежа, чтобы подать документы на загранпаспорт. Пьют чай из термосков, потирают окоченевшие руки и при помощи горячих выражений, способных растопить сугробы, сходятся во мнении, что процесс получения государственных услуг не мешало бы упорядочить.

Я в этой очереди 31-й и потому рискую оказаться в пролете. Но мне повезло: несколько человек передо мной сошли с дистанции, так что к концу дня я попал в нужный кабинет и благополучно сдал документы. А через месяц (без очереди!) явился получать загран под злобно-завистливые взгляды страждущих.

Эту историю десятилетней давности я всегда рассказываю всем, кто костерит Госуслуги. А потом вспоминаю, как в начале 2020-го получал новый загран. Зашел на сайт Gosuslusi.ru, заполнил нужные поля, загрузил свое фото, оплатил пошлину онлайн и через месяц получил сообщение - куда и во сколько явиться за паспортом. Всё!

Примерно так же я получил международные водительские права и зарегистрировался в квартире. Не буду утомлять вас скучными подробностями, план везде одинаков: открыл сайт или приложение Госуслуг - выбрал нужный сервис - заполнил данные - заплатил, если надо - пришел в учреждение и получил услугу. А теперь рассказываем. как правильно пользоваться порталом Госуслуги.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОРТАЛОМ

Недавно портал Госуслуг отметил 11-летие. И надо признать, свою главную миссию - перенести общение граждан с государством в интернет - с каждым годом он выполняет все лучше.

Сегодня на сайте или в приложении Госуслуг можно получить услуги десятков ведомств - от МВД и Минздрава до Агентства по страхованию вкладов. Как узнать, где найти нужную вам услугу? Для этого открывайте главную страницу сайта или приложения и нажимайте кнопку «Услуги» (или «Все услуги»). И вам выпадет полный список услуг, которые можно получить в электронном виде. Услуги рассортированы по категориям (семья, транспорт и т. д.) или по ведомствам, которые их предоставляют.

Совет: если вы не увидели нужную вам услугу или не знаете, какое ведомство ее предоставляет, просто набирайте ее название в строке поиска в верхней части страницы. Например, наберите «загранпаспорт», и вам выпадут все услуги, в чьем названии есть это слово: «Загранпаспорт нового поколения гражданам от 18 лет», «Получение загранпаспорта в возрасте до 14 лет» и т. д. Лично я всегда пользуюсь именно поиском.

Дальше (вот за это разработчикам Госуслуг большой респект) все интуитивно понятно. Просто пошагово заполняете на Госуслугах нужные формы, причем те данные, которые уже внесены в вашу учетную запись, прописываются автоматически. Если услуга требует оплаты, то сделать это можно тоже через портал. Причем со скидкой.

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

Госуслуги позволяют экономить не только время и нервы, но и деньги - при подаче заявления и оплате госпошлины на Госуслугах дается скидка в 30%. Пока это правило действует до конца 2022 года, но его могут в очередной раз продлить. Скидка дается автоматически, отказаться нельзя.

Чтобы получить скидку, вам нужно:

- Подать заявление на портале Госуслуг или в приложении (при личном визите скидка не действует).

- Дождаться, пока в Личном кабинете появится счет на оплату госпошлины.

- Нажать кнопку «Оплатить». Доступные способы оплаты – банковская карта, электронный кошелек, счет мобильного телефона.

Список государственных услуг, на которые можно получить скидку, очень длинный. Вот самые популярные из них:

- получение российского паспорта и загранпаспорта,

- получение и замена водительских прав (в том числе международных),

- регистрация и расторжение брака,

- регистрация транспортного средства,

- разрешение на хранение и ношение оружия.

При электронной регистрации бизнеса пошлина не платится вообще. «Вживую» за регистрацию юрлица в налоговой вы заплатите 4000 рублей, за регистрацию ИП – 1600 рублей.

На Госуслугах можно оплатить и автоштрафы со скидкой 50%, если с даты постановления о штрафе прошло не больше 20 дней. Но это касается всех, а не только пользователей портала. Зато в приложении Госуслуг можно подключить автоматические уведомления о новых штрафах - тогда вы точно не забудете оплатить их со скидкой.

ЧТО НОВЕНЬКОГО

Список услуг, которые можно получить на портале, все время расширяется. Вот какие новые сервисы появились на Госуслугах в минувшем году.

- Пособие по безработице онлайн. Если вы остались без работы, через Госуслуги можно подать заявление в центр занятости. Вас поставят на учет, будут присылать вакансии и начислят пособие. Получить его можно только на карту «Мир» или на банковский счет, не привязанный к каким-либо картам.

- Выписка из электронной трудовой книжки. Для ее получения нужно только нажать кнопку «Отправьте запрос», все данные заполняются автоматически. Выписка приходит сразу. Она подписана электронной подписью сотрудника пенсионного фонда и имеет такую же юридическую силу, как и бумажная.

- Выплаты на детей. На каждого ребенка, рожденного 18 декабря 2012 года и позже, полагается разовая выплата в 5000 рублей. Оформить ее надо до 1 апреля 2021 года. Была еще выплата на детей от 3 до 16 лет, но это уже не актуально: заявления принимались до октября.

- Поступление в вуз онлайн.На Госуслугах абитуриенты могут отправить документы в некоторые вузы через интернет, без посещения приемной комиссии. В 2020-м услуга действовала для 54 вузов, в нынешнем году список должны расширить.

ФУНКЦИИ, О КОТОРЫХ ВЫ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ

1. Бот в помощь

Есть такая госуслуга – помогать пользователям Госуслуг. В приложении она тщательно запрятана: нужно открыть главную страницу, мотать в самый низ, нажать «Все вопросы», открывшееся поле снова промотать до конца, где вас и ждет кнопка «Написать». Откроется чат с ботом-помощником, а если робот не сможет решить вашу проблему, на замену выходит живой консультант. Также помощь можно получить по телефону 8-800-100-70-10. С мобильного звоните 115, из-за границы - по номеру +7 (495) 727-47-47.

2. Госуслуги, я потерял паспорт

В разделе «Жизненные ситуации» подробно расписано, как действовать в разных обстоятельствах: при покупке квартиры или машины, утере документов, открытии бизнеса, рождении детей или смерти родственников и т. д. Любой раздел, как и услугу, можно найти, вбив его название в строку поиска.

3. Подготовка к путешествию

Собираетесь в поездку по России или за границу? В разделе «Отправляемся в путешествие». Госуслуги подготовили подробную памятку, что нужно сделать, чтобы поездка прошла как по маслу. Прилагается куча полезных ссылок - от списка иностранных консульств для получения визы до советов автопутешественникам.

4. История обращений к врачу

В разделе «Получение сведений об оказанной медицинской помощи» вы сможете вспомнить все: когда и к какому врачу вы ходили, какой диагноз вам поставили, какое лечение прописали. Для москвичей услуга почему-то недоступна.

5. Где хранится ваша кредитная история?

Отправьте заявку в разделе «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история» и через день Центробанк пришлет в ваш личный кабинет название, адрес и телефон нужной конторы. После чего вы можете обратиться туда с паспортом, и вам выдадут вашу кредитную историю. Два раза в год это можно сделать бесплатно.

6. Узнайте все о своем стаже и пенсии

Запросите услугу «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР», и через несколько минут в ваш личный кабинет придет документ под названием «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица». Там – вся ваша пенсионная подноготная, от трудового стажа с точностью до дня до информации о пенсионных накоплениях. Информацию можно скачать в формате PDF, распечатать или прямо из личного кабинета отправить по почте - например, в банк для оформления кредита.

Фото: Shutterstock

КУВАЛДОЙ ПО МОНИТОРУ

А теперь давайте разберем темную сторону Госуслуг. Как заявлено, эта система создана для того, чтобы облегчить нашу жизнь. И в основном портал со своей задачей справляется. Но раскаленные от гнева отзывы на форумах не оставляют сомнений: онлайновое общение с чиновниками порой бесит не меньше, чем живое.

Рассмотрим три основные претензии к порталу Госуслуг и выясним, как с ними бороться и возможно ли это в принципе.

1. Не удается войти на сайт или в приложение. Наверное, это основная жалоба пользователей. Система не дает зарегистрироваться, сменить пароль, не присылает смс для подтверждения телефона, вылетает раз за разом, или еще по какой-то непонятной причине отказывается вас впускать.

Что делать: глубоко вдохнуть, закрыть глаза, помассировать виски. И повторить процедуру регистрации на следующий день, авось портал перестанет глючить. Если не перестанет, отправляться с паспортом и СНИЛС в Центр обслуживания, там помогут зарегистрироваться. Все адреса Центров обслуживания – на странице.

2. Не получается записаться в нужное ведомство или на нужное время. Очереди никуда не пропали - они просто стали электронными. И если у гаишника или врача весь день расписан, клонировать его Госуслуги пока не научились. А бывает, что записаться нельзя по куда более банальной причине - неполадки на портале.

Что делать: ждать и повторять попытки. Попробуйте «забронировать» нужное время спозаранку, часов в шесть или семь – во многие ведомства запись открывается именно по утрам. Если все равно не получается, позвоните в учреждение или сходите туда лично.

3. Информация на Госуслугах не обновляется. Например, висит старая информация о задолженности или штрафе, хотя все уже оплачено.

Что делать: ничего. Информацию на портал Госуслуг предоставляют ведомства, чьи сервисы к нему подключены. И если какое-то из ведомств не обновляет свои данные, остается лишь ждать, пока оно не удосужится это сделать.

ЗНАЙ!

Как получить полный доступ

На Госуслугах есть три типа учетных записей.

1. Упрощенная

Что позволяет: записываться к врачу, проверять автомобильные штрафы и судебную задолженность и оплачивать их на Госуслугах.

Как получить: при регистрации на Госуслугах указать имя, фамилию, телефон и адрес электронной почты.

2. Стандартная

Что позволяет: дает все права упрощенной записи плюс позволяет узнавать налоговую задолженность.

Как получить: к упрощенной записи добавить паспортные данные и номер СНИЛС.

3. Подтвержденная

Что позволяет: получить полный доступ ко всем электронным госуслугам.

Как получить:

1. Через онлайн-кабинет, если вы являетесь клиентом одного из этих банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Почта Банк, Банк Санкт-Петербург, Ак Барс, СКБ Банк, Газэнергобанк, ДелоБанк.

2. Если у вас есть Квалифицированная электронная подпись, с ее помощью вы можете подтвердить свою запись прямо в личном кабинете на Госуслугах.

3. Заказным письмом. Владельцы Стандартной учетной записи могут в личном кабинете заказать письмо со специальным кодом. Его надо ввести на портале, чтобы подтвердить свою запись.

4. Прийти с паспортом и СНИЛС в ближайший Центр обслуживания (их адреса указаны на портале Госуслуг).

КОНКРЕТНО

Госуслуги-2020 в цифрах

228 млн услуг заказали россияне на портале за прошлый год

78 млн платежей провели пользователи Госуслуг

76 млрд рублей – общая сумма этих платежей

126 млн пользователей зарегистрировано на Госуслугах

24 млн из них присоединились в 2020-м

5 самых популярных сервисов Госуслуг в 2020 году

1. Запись на приём к врачу - 87 млн заявлений.

2. Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета - 29 млн заявлений.

3. Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет - 15 млн заявлений.

4. Запись в детский сад - 11 млн заявлений.

5. Регистрация транспортных средств - 9 млн заявлений.