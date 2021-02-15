12-летний мальчик умер из-за ошибки врачей

Были установлены врачи скорой помощи и детской больницы, которые приезжали на вызов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия случилась несколько дней назад на улице Кастанаевская в Москве, где проживал 12-летний школьник Саша* вместе со своей мамой, 45-летней Светланой В.* Саша с рождения имел проблемы со здоровьем, задержку умственного развития. Родители делали все, для того чтобы мальчик жил полноценной жизнью и как все дети учился в школе и гулял с друзьями.

Когда ребенок начал недомогать, мама сразу же вызвала домой врачей скорой помощи и сообщила в детскую больницу. Домой к семье приехала бригада скорой помощи, врач осмотрел ребенка, поставил диагноз и назначил соответствующее лечение. Однако лекарства не помогали, мальчику становилось все хуже. На следующий день к школьнику пришел врач из детской больницы, который провел более детальный осмотр и прописал лечение. Родители строго выполнили все предписания медиков, но меньше чем через сутки 12-летний мальчик скончался.

О смерти несовершеннолетнего сразу сообщили в правоохранительные органы, которые срочно начали проверку по факту случившегося инцидента. Следователи установили, что ребенок скончался в результате врачебной ошибки и неверно назначенного лечения.

«Были установлены врачи скорой помощи и детской больницы, которые приезжали на вызов к 12-летнему Александру В.* Вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, врачи допустили преступную небрежность, назначив и осуществив школьнику несоответствующее лечение, в результате которого последний впоследствии скончался», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ - Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Ведется следствие, которое должно установить степень ответственности каждого врача за случившееся с ребенком. Отстранены ли обвиняемые врачи от работы неизвестно.

* - имена изменены.

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