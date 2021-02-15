В США собака унаследовала сумму, на которую могли бы год жить 2 тысячи российских пенсионеров

В США новая богатейшая… собака. После смерти хозяина 8-ми летняя бордер-колли по кличке Лулу унаследовала пять миллионов долларов Фото: Shutterstock

Новость, после которой захочется проверить остаток на банковской карте и заплакать. В США новая богатейшая… собака. После смерти хозяина 8-ми летняя бордер-колли по кличке Лулу унаследовала пять миллионов долларов. В рейтинге четвероногих богачей она оставила далеко позади прежнего лидера — белую болонку Беду, состояние которой оценивалось в 2 млн долларов.

Надо сказать, что владелец Лулу, бизнесмен Билл Доррис, скончавшийся в возрасте 84-х лет, еще при жизни славился экстравагантными поступками. И далеко не ко всем людям он испытывал такие же нежные чувства, как к своей Лулу.

Самой известной его выходкой стала установка за свой счет в 1998 году памятника одному из первых лидеров Ку-Клукс-Клана, генералу Конфедерации Натаниэлю Бедфорду Форресту. При этом Доррис еще и выкупил участок площадью 1,4 гектара вокруг монумента, чтобы воспрепятствовать попыткам снести статую. А в одном из интервью и вовсе назвал рабство формой «социального обеспечения» для чернокожих американцев.

В последнее время одинокого бездетного богача терроризировали представители BLM и благотворительных организаций — первые требовали снести памятник, вторые — просили перевести хотя бы часть состояния в фонд помощи животным, зная о его любви к своему питомцу.

В итоге эксцентричный миллионер решил напоследок показать всем «фигу» и в качестве последней воли пожелал, чтобы его собака «была очень богатой». В завещании Билл Доррис указал, что «пять миллионов долларов будут переведены в фонд, который будет создан после его смерти для ухода за бордер-колли Лулу». Собаке должна быть обеспечена надежная охрана и покрытие «всех разумных расходов». В документе указано, что ее желание «пожевать кости динозавров» или «приделать к будке крылья» к таковым не относятся. Следить за выполнением завещания за отдельное вознаграждение будет подруга покойного, Марта Бертон, которая часто приглядывала за питомцем Билла, когда тот отлучался по делам в соседние штаты.