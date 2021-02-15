Сигнал к новой войне на Донбассе? В ДНР подорвали комбата с дочкой

Бомба сработала под днищем пикапа, в котором ехал командир батальона Народной милиции

07:55 утра, центр Горловки, час-пик - дети торопятся на учебу, взрослые на работе. На проспекте Мира, недалеко от школы и детсада вдруг раздается мощный взрыв. Бомба сработала под днищем пикапа, в котором ехал командир батальона Народной милиции ДНР Сергей «Длинный» (это его позывной). Он вез в школу свою дочку. После взрыва он вытолкал ее из машины, чтобы спасти от возможного пожара. Оба выжили чудом - их экстренно доставили в больницу. У девочки - контузия, у офицера - осколочные ранения ног.

Подразделение «Длинного» держит большой участок фронта под Горловкой. И, как говорят сослуживцы, не дает спуску противнику по ту сторону линии фронта. Накануне потери понесли и вооруженные силы Украины - трое военных подорвались на мине (в ДНР считают, что на своей же). Это дает повод предположить, что взрыв в Горловке был местью за их гибель.

В любом случае речь все-таки идет не о диверсии в Горловке, а о теракте. Во-первых, комбат «Длинный» был подорван не на фронте, а в центре города. Во-вторых, в его машине был маленький ребенок, и это не остановило тех, кто приводил взрывчатку в действие. Демонстративность преступления говорит о том, что его целью было устрашение. Представьте, что теперь чувствуют военные ДНР и ЛНР, каждое утро сажающие своих детей в машину. Украинская сторона в очередной раз показала, что никаких моральных барьеров у нее нет.

А главное - теракт в Горловке снова заставил говорить о том, что Донбасс на пороге новой войны. Украина применяет ствольную артиллерию, которой близко не должно быть к линии разграничения. Вдоль нее лазят польские и литовские разведчики. Были замечены и турецкие спецы, которые, по слухам, налаживают украинцам связь и тренируют их работе со своими ударными беспилотниками «Байрактар». После азербайджанского «блицкрига» в Карабахе, где турецкие «Байрактары» играли одну из главных скрипок, на Украине бредят мечтой повторить то же самое на Донбассе.

Подрыв комбата ДНР вместе с его дочкой - сигнал о том, что предохранители сорваны. Обострение на Донбассе может случится в любой момент.