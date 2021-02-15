Винил себя в смерти жены: Москвич совершил самоубийство вместе с пятилетней дочкой

Уже в понедельник, 15 февраля, по статье 105 УК РФ «Убийство несовершеннолетнего» было возбуждено уголовное дело. Но это скорее формальность, виновник теперь сам на том свете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иначе как трагедией все случившееся в этой семье не назовешь. Поздно вечером в воскресенье, 14 февраля, в 17-этажном доме на проспекте Вернадского было совершено самоубийство. Тело 29-летнего безработного мужчины и его пятилетней дочки нашел отец погибшего, дедушка малышки.

Уже в понедельник, 15 февраля, по статье 105 УК РФ «Убийство несовершеннолетнего» было возбуждено уголовное дело. Но это скорее формальность, виновник теперь сам на том свете. Но что же толкнуло мужчину на этот безумный поступок?

За несколько часов до роковых событий 29-летений Андрей* был самым счастливым на свете. Во всяком случае именно так он говорил родным и друзьям. 14 февраля, в День всех влюбленных, мужчина уговорил бывшую жену вернуться к нему. Пятилетнюю дочку он забрал накануне, а ее мама в это время собирала оставшиеся в съемной квартире вещи. За малышкой согласился присмотреть дедушка. Тем временем Андрей рано утром сел в свой легковой «Хендай» и поехал за мамой дочки.

Снегопад, дороги нечищеные, но кого это останавливало, когда любовь. На обратном пути, когда примерившиеся супруги возвращались домой, случилось страшное.

- Двигаясь по МКАД водитель не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем, - сообщили обстоятельства ДТП в главке столичной полиции.

38-летняя женщина погибла на месте. По словам очевидцев, на месте аварии у Андрея случилась настоящая истерика. Мужчина не мог сдержать эмоций, плакал и винил в гибели бывшей жены именно себя. В состоянии нервного срыва его забрали в больницу.

- Спустя несколько часов он самовольно покинул медицинское учреждение и вернулся домой к отцу и дочери, - сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

По словам дедушки, которого уже опросили следователи, дома сын продолжил корить себя в смерти бывшей жены. Но серьезных опасений у родственников это его состояние не вызвало. Мужчина же дождался пока отец уснет и совершил самоубийство. Дочку "забрал" с собой.

Как оказалось, он и раньше пытался свести счеты с жизнью.

- После расставания с матерью дочери он дважды пытался уйти из жизни. После этих случаев он проходил лечение в психиатрической больнице, - сообщил собственный источник kp.ru в следствии.

Тогда мужчину лечили лишь от депрессии. Он не был признан невменяемым и продолжал жить обычной жизнью, в том числе и управлять личным автомобилем.

* - имена изменены