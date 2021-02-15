Вдова Иосифа Кобзона скрывала приемного сына

Нелли Кобзон с приемным сыном. Кадр из телешоу НТВ

Вдова Иосифа Кобзона рассекретила приемного сына. Нелли Кобзон рассказала о нем ушлым репортерам после того, как их фотографии стали достоянием общественности.

Иосиф и Нелли Кобзон, как выяснилось, помимо двух родных детей - сына Андрея и дочки Натальи воспитывали приемного ребенка. Его скрывали как минимум 40 лет.

Нинель Михайловна молчала бы и дальше, если бы не случайный кадр, на котором ее поймали сидящей рядом с седовласым мужчиной в клетчатом пиджаке. Вдова Иосифа Давыдовича и импозантный незнакомец разговаривали в зале кинотеатра, когда их сфотографировали.

Ушлые репортеры заговорили о том, что женщина вышла в свет с новым возлюбленным. Чтобы пресечь сплетни, вдова Кобзона решила рассказать правду.

"Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним. Хотим уделить ему наше внимание", - рассказала вдова знаменитого певца в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Напомним, Иосиф Кобзон ушел из жизни в августе 2018 года. На тот момент артисту было 80 лет. В этом году у супругов могла бы состояться "золотая свадьба" - 50 лет совместной жизни. Вдова как-то призналась, что ей в жизни повезло встретить человека, которого она "смогла столько лет любить, обожать, не критиковать, не спорить, не ссориться". Она бережно хранит память о любимом супруге. "Я очень скучаю по нему, я все время оцениваю, а как бы Йося это сказал, как бы Йося поступил. Я занимаюсь его памятью", - отмечала вдова.