Школа уже не та. Это раньше слово учителя было законом, и перечить ему никто не решался - ни родители, ни тем более дети. Теперь же за банальное «Выйди из класса!» педагог может спокойно схлопотать... уголовное дело. А за двойку в дневник - административные разборки.Что же за нравы пришли в современную российскую школу?Небольшой военный городок Чехов-2 вот уже несколько месяцев гудит, как пчелиный улей. Скандал! В единственной здесь школе учительницу русского языка и литературы Галину Михайловну Бухарову, вырастившую не одно поколение детей, осудили. Вся школа ахнула, когда к ней прямо на урок пожаловали полицейские.Что же произошло такого, что педагога увели, что называется, под белы рученьки?- Как выяснилось, ничего такого на самом деле, - рассказывает мне Юлия Малякина, мама одного из учеников этого класса. - Накануне, 14 октября, Данила (имя школьника изменено. - Ред.) очень шумел на уроке русского языка. Комментировал действия учителя в полный голос, смеялся и шутил. А шел диктант. Галина Михайловна делала ему замечания - ноль эмоций. Потом взяла его дневник и написала замечание, потребовав принести с подписью родителей. «А мне за это все равно ничего не будет», - рассмеялся в ответ Данила. Галина Михайловна попросила мальчика выйти из класса, чтобы не мешать другим детям. Он отказался. Тогда учитель вывела его за дверь. Всё.На следующий день, 15 октября, мальчик пришел в школу, как обычно. И даже извинился перед учительницей. Помогал ей носить дидактические материалы в кабинет. А 16-го прямо на урок явились сотрудники полиции. Оказывается, мама Данилы пошла к судмедэксперту, сняла побои - на правой (этот нюанс важен) руке у ребенка обнаружился синяк - и написала на учительницу заявление в полицию с требованием привлечь Галину Михайловну к ответственности. Кроме учителя Бухаровой, опросили несколько учеников класса, провели следственные действия и прочие процедуры... Настоящее расследование, одним словом. И все дети, кроме одной девочки, которая списывала в тот день, говорят одно и то же: Галина Михайловна голоса не повышала и силы не применяла. Все это на уголовку не тянуло. В итоге было устроено административное разбирательство.- Галина Михайловна была просто раздавлена, - рассказывает учитель Елена Сергеевна Павлуцкая. - Я ее хорошо знаю, она в свое время была у меня классным руководителем. Да, строгая и принципиальная, но никогда не повысит голоса, а уж о физической силе вообще говорить не приходится. Галина Михайловна - последний из могикан, педагог старой школы, настоящий. Она так всегда за детей переживает, все ее ученики без всяких репетиторов прекрасно сдают ЕГЭ. А тут такое...«Я веду у этого класса уроки первый год, и с самого начала ребенок плохо себя вел. Хотя мальчик умный, творческий. Но вот поведение... Я обращалась за помощью, и два завуча приходили ко мне на уроки, обратив внимание, что Данила мешает другим ученикам, - объясняла учительница и на допросах, и в суде, и журналистам местных газет. - Я вообще не могла взять Данилу за правую руку (на которой синяки. - Ред.), потому что он сидит так, что его правая рука со стороны стены, а в проходе левая. Так что я подошла к нему с левой (!) стороны, что бы там ни утверждала мама... Его ложь на суде, прямо глядя мне в глаза, как я выводила его из класса и как наносила ему травму, меня просто обескуражила. Тем более сначала он совсем другие показания давал. А то, что он извинился на следующий день, вообще отрицал. Мне было очень больно и обидно. Очевидно, что родители и адвокат учат ребенка лжи».Но ни это, ни 35 лет педагогического стажа (18 из которых в этой школе), ни прекрасные характеристики от коллег, от бывших и нынешних учеников - ничто не убедило Чеховский суд. 30 декабря Галину Михайловну признали виновной в административном правонарушении и выписали штраф.«Когда заседание закончилось, я сказала им, что Пушкин и его роман «Дубровский» вечен. На что адвокат ответил: «Это моя работа» - и улыбнулся», - вспоминает Бухарова.- Слава богу, хоть не уголовное наказание... - вздыхает Елена Блохина (Бухарова классный руководитель у ее дочери). - Галина Михайловна сразу хотела уволиться, написала заявление. И школа готова была его принять. Нет человека - нет проблемы... Но мы, родители, уговорили ее остаться. И подать апелляцию. Теперь от этого решения Мособлсуда все зависит. Потому что если все оставят в силе, то это даст школе право уволить педагога.Сейчас Галина Михайловна опасается вообще с кем-то разговаривать, не то что с журналистами. Я позвонила ей, но услышала лишь всхлипывания и короткие гудки.Мама мальчика тоже общаться ни с кем не желает. Сколько я ни звонила - бесполезно. Но зато про нее много рассказали родители одноклассников сына.- Она молодая женщина, сын у нее один, неплохо учится, но драчун и задира, - говорят родители. - В начальных классах подрался, так мама сняла побои и обратилась в полицию с заявлением на одноклассника сына. Вы представляете? На ребенка написала! А еще писала заявление директору на нашу учительницу начальных классов Олесю Александровну, прекрасного педагога, умного и инициативного. Грозилась, если директор не примет меры, дать делу серьезный оборот. Но тогда инцидент удалось решить в стенах школы. Информация об этом есть в апелляционном заявлении.Родители пытались вызваться свидетелями в Чеховский суд, чтобы дать показания. Никто их и слушать не стал. Маленькая деталь: мама Данилы работала... в том самом Чеховском суде приставом. Но уволилась буквально недавно, сейчас работает юристом.- Это и правда какое-то новое дно нашей системы образования, - вздыхает Юлия Малякина. - Школа теперь не учит, а оказывает услуги. А учителя в ней должны быть безропотными официантами, получается, а не педагогами, имеющими право голоса.В соцсетях города Чехов под новостью разгорелась бурная дискуссия с тысячей комментариев. Многие защищали учителя. Но были и другие.Вот лишь несколько этих «других» цитат (орфография и пунктуация сохранены).«Когда он (учитель. - Ред.) издевается над ребенком, я его буду рвать морально. Парень классный и семья ооочень хорошая. Кто защищает это подобие преподавателя - уроды, - пишет некто Максим Клиомопопинский. - Эта женщина, возможно, поломала жизнь не одному ребенку за 30 лет своей трудовой деятельности. Задумайтесь об этом, люди, которые ее защищают. С каких пор вы перестали верить своим детям?.. Я буду на эту тему выражаться как посчитаю нужным. И мне за это ничего не будет. РЕШЕНИЕ СУДА не просто так принято!!! И если будете травить парня буду рвать!!! А то что вы твари не любите детей это установленный факт».«...Если бы я лично не знала семью ребенка, я бы тоже думала - оборзели наглые родители, невоспитанные дети. Но дыма без огня не бывает. Про этого педагога у нас в городке много разговоров - о ее предвзятости к неугодным. Наталья Климова».БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯМарьванна, вас снимает скрытая камераНа неуважительное отношение детей жалуются педагоги во многих школах.- Конечно, не все дети такие. И надо понимать, что все ведь из семьи идет. Я заметила: чем моложе родители - 30 - 35 лет, то самое поколение 90-х, - тем развязнее дети, - говорит педагог одной из столичных школ Наталья Викторовна К. - Уважения к старшим у них никакого. Я бы сказала, что это просто национальная катастрофа. Дети же вырастут, и как будут себя вести со старшими, боюсь даже представить. Очень не завидую их родителям в старости.- Неужели все так изменилось? Я сама окончила школу 20 лет назад. Хорошо все помню. Одноклассник пришел на урок с серьгой в ухе и тут же был отправлен домой: «Пока не уберешь эту гадость - не появляйся». А еще как ребята довели до белого каления нашу историчку, милую и интеллигентную женщину, - шумели, орали, бегали по классу. Так она швырнула со всей силы стулом по полу и выскочила из кабинета в слезах... Нас потом долго полоскал завуч. Но больше всего мы боялись, что вызовут в школу родителей!- Ой, что вы! Да за такое сейчас моментально уволили бы учителя с волчьим билетом, - вздыхает Наталья Викторовна. - Сейчас детям слова не скажи. Двойки просто боюсь ставить - сразу начинаются разборки с родителями и обвинения: «Это вы так их учите, что они ничего не знают». Вот вам недавний пример: сделала замечание 7-класснику за то, что шумел, баловался. Потом взяла его тетрадь, а там за весь урок ни строчки не написано! Влепила ему двойку - не в электронный журнал, просто в тетрадь. И написала: «Не работал на уроке». Не успел звонок прозвенеть, за дверью уже стояла его мама и требовала, чтобы я извинилась перед ее сыном. За то, что посмела его ругать при всем классе, тем самым унизив достоинство школьника. Были разбирательства...Наталья Викторовна по моей просьбе устроила опрос в чате с коллегами из разных школ.Ответы переслала мне.«Решила подтянуть успеваемость в классе. Дала детям список стихов для заучивания наизусть. Говорю: «Кто хочет оценку, учите. После уроков или на перемене готова стих принять». Что тут началось! Родители устроили скандал: «Как можно столько задавать? Это не по программе». Жалобы пошли директору».«У детей основное оружие - камера мобильного телефона и фраза «Вы не имеете права!» Снимают исподтишка постоянно! Я-то все вижу, но стараюсь не показывать реакции - ведь это как раз то, что им надо. А еще лучше довести педагога так, чтобы он сорвался на крик. Я иногда смотрю эти видео в интернете, и меня ужас берет... Явно же видно, что они обрезаны и то, что было до этого, стерто. Мы, учителя, уже боимся лишнее движение сделать! Недавно шла между партами с планшетом в руке. Так мне сразу: «Не имеете права нас снимать без разрешения родителей. Мы несовершеннолетние». Мне даже оправдываться пришлось, что не снимаю. И это говорили дети, с которыми у меня в принципе хорошие отношения».«Мы, учителя, совсем бесправные стали! У коллеги на дистанционном уроке был инцидент - дети матом ее обозвали. На замечания не реагировали. Она записала все на видео и пошла в полицию. Тут же ее школа заставила эту бумагу забрать, чтобы не было проблем».«У нас в школе дети завели группу в соцсетях «Яички алгебраички». Снимали женщину втихаря, а после пририсовывали в фотошопе всякие непристойности и публиковали. Педагог про это узнала, представляете, каково ей было?»«Дети снимают и издеваются в интернете не только над педагогами, но и друг над другом. Предрекаю, что скоро начнутся суды из-за этого. Все к тому идет».МНЕНИЕ РОДИТЕЛЯ«Я не в школу боялся идти из-за двоек, а домой»«Надо срочно что-то делать с повышением престижа учителя и отношением к этой профессии, - написал у себя в Фейсбуке режиссер Александр Замылов после посещения родительского собрания. - Толпа диких теток остервенело рвет в зуме плоть классного руководителя, как это бывает в телка-барах по отношению к официанту или на загонных охотах в плохих фильмах. Опустим фразы типа «учитель, которого нам выдали» и «учитель не делает ничего, чтобы наладить с моим ребенком отношения» - это лечится только карательной психиатрией. Но «мой мальчик боится идти в школу, потому что ему там ставят двойки» - это вопрос острый. Я не в школу боялся идти из-за двоек, а домой. Чего-то сломалось в этом мире - принесите новый!В общем, сегодня мне было очень-очень стыдно быть родителем. Даже через зум было стыдно смотреть в глаза классному руководителю, которого буквально в лицо признали обслугой и в целом вещью.Министерство просвещения России, родненькие, во что же вы превратили учителей со всей этой либеральной ахинеей?! Этой игрой в поддавки с мамками. Вам и всем нам немедленно нужна глубокая реформа системы образования, в которой за учителем будет закреплено право на собственное достоинство и диктат профессии. Мы сегодня десять минут решали, как мы будем менять учителя русского, который не разрешает детям писать безграмотно. Который ставит два за то, что ребенок с доски слово «сочинение» списывает как «сачиненя». И это в 5-м классе! А его мама негодует: почему учитель не сказал, что нужно списать буква в букву?! Мы, как тренеры в спортзале, решали, как менять учителя, который честно делает свою работу. И нельзя просто сказать: «Никак!» Потому что потом толпа этих безумиц понесется к директору стучать на классного: мол, не нашел подход и не смог мягко сообщить, что они ненормальные».И я с режиссером полностью согласна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИсповедь учителя на удаленке: «Распинаюсь в зуме с новым материалом, а дети смотрят ролики в TikTok»Педагог откровенно рассказала, как на самом деле учатся дети на дистанте (подробности)