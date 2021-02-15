Ювелир, любовница которого пыталась убить детей в Новой Москве: «Я понял, что испытывают в аду»

Четыре года назад Наталья В. (с ребенком, слева) пришла устраиваться в магазин Ильи Клюева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Новой Москве в ночь с 11 на 12 февраля местный житель вынес из леса голых детей. Годовалую малышку и двух братьев — трех и десяти лет, в снежную чащу затащила мать. В темноте голые фигуры заметил прохожий, который гулял с собакой и позвонил в полицию.

Оказалось, что у 33-летней Натальи В. — нервный срыв. Четыре года она была любовницей главы ювелирного дома Ильи Клюева. Двое младших детей от него. Сейчас мать в больнице с тяжелейшим обморожением, а детей перевели из реанимации в обычную палату. В это время их отец пришел на ток шоу «Пусть говорят».

Наталья В. с сыном. Фото: Личный архив

«В ХРАМЕ МНЕ БЫЛО ЛЕГКО»

В эфире бизнесмен держался расслабленно, говорил размеренно и избегал прямых ответов на вопросы.

— Для моей жены это (новость о любовнице и детях — прим.авт.) было откровением. Для меня — облегчение. Я впервые зашел в храм и мне было легко, что теперь я не должен скрывать свои поступки. Человек, который удивляется падениям, не познал себя, — философствовал Клюев.

В официальном браке, который длится уже 20 лет, у ювелира четверо детей. Об интрижке на стороне законная супруга узнала раньше. Была в курсе про первого ребенка. О втором Клюев молчал и поддерживал легенду, что с любовницей Натальей он больше не общается.

— Это бы переполнило чашу женского терпения, — оправдывался ювелир. — Если бы не было истории (попытки убийства детей — прим.авт.), мне бы и в голову не пришло говорить кому-то об этом, кроме священника. Я считаю, что это выход для всех! И моей семье принесет долгожданное возвращение в нормальное состояние. И для Наташи, и для детей это будет правильное будущее. Если человек живет в нормальном состоянии, где он нарушает законы мироздания… — обтекаемо звучала каждая реплика бизнесмена.

С ЛЮБОВНИЦЕЙ НИКОГДА НЕ ЖИЛ, ТОЛЬКО ВОЗИЛ ПРОДУКТЫ

Четыре года назад Наталья В. пришла устраиваться в магазин Клюева. Заняла должность его ассистентки. Илья говорит, что в ту пору испытывал недостаток внимания со стороны супруги. Ну, и позволил себе лишнего.

— Вежливая,покладистая, приятная. Она не пыталась меня добиться. В таких отношениях всегда виноват мужчина. Это грех. То что случилось, это свидетельство, что отношения изначально были неправильны, — корил себя ювелир на голубом глазу.

При этом он рассказал, что никогда не жил с Натальей и ее детьми. Приезжал навестить два раза в неделю. А в последний пандемийный год и того реже.

— Моя цель была вернуться в семью. Я, наверное, понял, что испытывает человек в аду. Конечно, детей не оставлю. Сейчас сижу с вами, а должен был вести вещи [в больницу]. Я их признаю, хоть они и появились в отношениях, которых не должно быть. Наташа в любой момент была готова уйти из моей жизни. Она осознавала, что причиняет боль людям. Видимо, у нее тоже были чувства [ко мне], она не могла разорвать отношения.

«ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

За несколько часов до роковой ночи, Клюев навестил семью любовницы. Завез продукты в квартиру, которую снимал для семьи.

— Наташа мне пожаловалась на провалы в памяти. Говорила: «Что за продукты ты привез? Не подсыпал ли чего?». Я считаю, что это был какой-то слом психики. Что я сделал, что могло спровоцировать? — недоумевал бизнесмен.

В финале ток-шоу отец неоднократно повторял:

— Считаю, что все будет хорошо, детей не брошу! Об интернате речи не идет!

Но на расспросы гостей о том, как он собирается совмещать семьи, ответить не смог.

Напомним, Наталья В. родом из Чебоксар. Она проходит по уголовному делу о покушении на убийство малолетних. По статье грозит до 20 лет колонии. Однако к адекватности матери много вопросов. Прежде ее ждет психиатрическая экспертиза. Если ее признают невменяемой, то вместо лишения свободы ее отправят на принудительное лечение.