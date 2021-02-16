Юрий Соломин о своей госпитализации с коронавирусом: «Чувствую себя хорошо»

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР рассказал kp.ru о самочувствии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

О том, что 85-летний Юрий Соломин попал в больницу, сегодня утром, 16 февраля, рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова. Она подтвердила, что у их худрука обнаружили коронавирус. "Да, к сожалению, Юрий Мефодьевич заболел и находится в больнице, но, слава Богу, болезнь проходит не в тяжелой форме", — сказала Михайлова.

Как оказалось, симптомы ковида появились у Соломина несколько дней назад, но он не сразу решился на госпитализацию. Самочувствие народного любимца не вселяет опасений. Голос у Юрия Мефодьевича бодрый.

- Не волнуйтесь за меня, чувствую себя хорошо, - сообщил kp.ru Соломин. – Но подробности узнавайте в Малом театре. Там все про меня расскажут.

Мы желаем замечательному актёру и режиссёру скорейшего выздоровления.

Юрий Соломин известен по фильмам: "Адъютант его превосходительства", "Красная палатка", «Дерсу Узала», «Летучая мышь», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», "ТАСС уполномочен заявить…».... Он служит артистом Малом театре более 60 лет. На должности худрука театра - с 1988 года.