«Газпром нефть» второй год подряд стала лучшим работодателем России

«Газпром нефть» второй год подряд удерживает звание лучшего работодателя России: компания вновь возглавила список самых привлекательных для сотрудников компаний нашей страны. Рейтинг за 2020 год опубликовал HeadHunter - крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента. Как и в 2019 году, «Газпром нефть» заняла первую строчку в Топ-100 самых привлекательных работодателей.

При составлении рейтинга эксперты HeadHunter учитывали такие факторы, как мнение соискателей, показатели уровня вовлеченности сотрудников и оценку развития HR-процессов. В итоге «Газпром нефть» стала победителем в категории «Крупные компании».

- Сегодня в «Газпром нефти» работает одна из лучших команд в российской промышленности. При этом мы продолжаем привлекать талантливых специалистов с различными компетенциями - от геологов до экспертов в сфере искусственного интеллекта. И мы рады, что уже второй год подряд наша компания лидирует в рейтинге лучших работодателей HeadHunter. Удержать первое место всегда сложнее, чем однажды его занять, - прокомментировал итоги рейтинга председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Компания активно развивает новые форматы в корпоративной культуре. Одно из направлений принятой «Газпром нефтью» Стратегии-2030 предполагает переход от управления к вовлекающему лидерству как новой идеологии взаимодействия команды. Компания создает разнообразные возможности для развития потенциала сотрудников и способствует их карьерному росту.

- Корпоративная культура «Газпром нефти» разрушает стереотипы о нефтяной промышленности как консервативной отрасли с административно-командными методами управления. Мы стремимся быть гибкими, делегируем принятие решений, стараемся минимизировать корпоративные процедуры и собираем кросс-функциональные команды из специалистов с разными компетенциями для решения сложных технологических задач. Мы приветствуем инициативность наших сотрудников и их стремление к развитию, заботимся об их безопасности и здоровье, - отметил Александр Дюков.

В прошлом году, во время пандемии COVID-19 «Газпром нефть» оперативно разработала и внедрила программу «Антивирус». Своевременные меры защиты помогли обеспечить безопасность сотрудников и поддержать непрерывность производственных процессов, что в итоге позволило компании сохранить финансовую устойчивость. Более 70% персонала офисов и технологических центров перешли на дистанционную работу. Для контроля здоровья сотрудников компания внедрила новые цифровые сервисы. Кроме того, работники всех месторождений, заводов и офисов «Газпром нефти» регулярно проходят тестирование на COVID-19 за счет работодателя.