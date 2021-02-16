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Общество

Реновация пятиэтажек в Москве: Жильцы коммуналок получают отдельные квартиры

Новые дома строятся недалёко от сносимых хрущевок
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Новые дома строятся недалёко от сносимых хрущевок

Новые дома строятся недалёко от сносимых хрущевок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосёлов реновации в столице становится все больше. В Можайском районе на западе города в программе участвуют 148 домов. Комфортные квартиры должны получить здесь более 25 тысяч жителей. Есть и те, кто из коммуналок переедет в отдельное жильё. Среди них - участники программы на улице Кубинка.

«Всего четыре дома введено уже в Можайском районе, - сказал сегодня, 16 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки на улице Кубинка. - Этот дом одним из первых был изначально спроектирован по стандарту реновации. И вид у него уже другой - и первые этажи другие, и планировка комнат другая, и площадь квартир побольше, чем была. Насколько я знаю, ни одного отказа по этому дому нет. Надеюсь, что и другие дома также будут переселяться. Здесь неплохие стартовые площадки. Всего больше десяти, и все находятся в строительстве или проектировании».

По его словам, в целом Можайский район столицы активно развивается. За последние годы завершились несколько инфраструктурных проектов. «Северо-Западная хорда, обновлены улицы Кубинка и Толбухина, еще ряд улиц, Аминьевское и Можайское шоссе реконструированы», - напомнил мэр.

Кроме того, открыто движение по новой вылетной магистрали - проспекту Генерала Дорохова.

Мэр отметил, что станцию «Давыдково» Большой кольцевой линии метро построят в районе уже в 2021 году. «Не знаю, успеем ли запустить, но все основные работы и рабочий пуск сделаем уже в этом году, - сказал Собянин. - Если получится, то мы сразу 11 станций запустим - южный, юго-западный, западный участки БКЛ».

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Новостройка на улице Кубинка выглядит так:

- 14 этажей плюс подземный уровень;

- фасад в оранжево-белых тонах из керамогранита, лоджии и балконы застеклены. В каждой квартире - сетка для кондиционеров;

- всего 99 квартир, в том числе 43 однокомнатные, 35 двухкомнатных и 21 трёхкомнатная;

- в подъезде - два лифта: пассажирский и грузовой, на которых можно спуститься в подземный паркинг на 57 машиномест;

- на нежилом первом этаже с витражами - технические помещения, комнаты для консьержа и для хранения детских колясок, велосипедов и самокатов;

- «умные» общедомовые и поквартирные приборы учёта холодной и горячей воды, тепла, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы.

Во дворе - благоустроенная зона отдыха с лавочками, деревьями, фонарями, детская площадка с безопасным покрытием.

ЦИФРЫ

- 5 175 домов участвуют в реновации в Москве. В них находится около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллионов квадратных метров.

- 1 миллион жителей получат современные комфортные квартиры.

- 223 пятиэтажки уже расселили или продолжают освобождать по всей столице.

- 33,7 тысячи участников реновации переселяются в 76 домов-новостроек. Из них уже переехали 24,2 тысячи человек.

- 98 жилых домов общей площадью 1,2 миллиона «квадратов» построено в разных районах города.

- 489 стартовых площадок на 7,8 миллионов квадратных метров подобрано для строительства новых домов.

- 276 домов общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров строятся и проектируются.

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