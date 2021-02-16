Михаил Дегтярёв - Владимиру Путину: Спасибо вам от имени наших родителей за заботу о детях

Врио губернатора Хабаровского края отчитался в Кремле за первые полгода работы. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- ...Как в целом ситуация? - спросил Владимир Путин у Михаила Дегтярёва, который с июля прошлого года временно исполняет обязанности главы региона.

- Хотел лично поблагодарить за доверие и за направление в Хабаровский край, - начал рапорт Дегтярев. - За полгода, которое прошли, мы с нашим правительством... Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз... И я хотел от имени хабаровских родителей вас поблагодарить, потому что по вашим апрельским и майским указам у нас дети до трёх лет в полном объёме получили все выплаты, а это 47 479 детей, по пять тысяч рублей ежемесячно, и от трёх до 16 лет – 214 914 детей. И дополнительно ещё 254 тысячи детей. А декабрьскую вашу выплату

- Новогоднюю, - уточнил Путин, - к Новому году.

- Эту выплату от вас получили 129 232 ребёнка до восьми лет, 100 процентов.

(Кстати, замечу: у самого Дегтярёва четверо сыновей - 11 лет, 8, 6 и полгодика, так что - в этом вопросе он имеет и «личный интерес».)

- Бюджет (видимо, на 2021-й. - А.Г.) мы приняли в ноябре, - продолжал врио губернатора. - И впервые за восемь лет проиндексировали краевые выплаты. Это было удивительно, за восемь лет они не индексировались. Мы нашли резервы и снизили транспортный налог... Мы увеличили кратно премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры, молодым учёным и сформировали тактику решения проблемы обманутых дольщиков. Эта проблема, к сожалению, в Хабаровском крае есть. Мы заключили соглашение с федеральным фондом защиты прав обманутых дольщиков.

- Сколько у вас примерно человек? - спросил Путин.

- У нас две тысячи семей.

- Как вы думаете, в какие сроки можно решить эту проблему?

- За этот год мы тысячу семей железно обеспечим или жильём, или выплатами. Деньги уже есть. Здесь мы с правительством работаем и с фондом. У нас 2,5 миллиарда рублей уже есть. Из них 411 миллионов – это краевые средства, софинансирование. По всем 11 объектам в этом году будут или выплаты, или достройка домов. План свёрстан, деньги есть. Кроме того, мы пережили паводок…

- А на следующий год?

- На следующий год – столько же. То есть мы через год решим эту проблему.

- Да, что по паводкам? - вернулся к заявленной теме Путин.

- Во-первых, нам удалось избежать жертв и серьёзных разрушений. Своевременно были приняты меры. Спасибо здесь МЧС и правительственной комиссии...

Президент несколько раз бывал на оборонных предприятиях Комсомольска-на-Амуре - следующую часть доклада он слушал, записывая что-то в блокнот.

- Владимир Владимирович, от всех комсомольчан хочу вас лично поблагодарить как Верховного Главнокомандующего за размещение дополнительных заказов на комсомольских заводах, - поделился Дегтярёв. - Это касается и шести корветов для Военно-Морского Флота, и дополнительной партии самолётов «Сухой-35». И, конечно, единственный завод, который производит самолёты пятого поколения «Сухой-57», он тоже в Комсомольске. Спасибо вам от всего коллектива этих заводов.

- Коллективам этих заводов надо передать самые наилучшие пожелания и благодарность за результаты их работы, - сказал Верховный главнокомандующий. - Вся страна гордится продукцией этих предприятий и, безусловно, не просто гордится, а они составляют реальную, заметную составляющую обороноспособности России.

Судя по всему, президент остался доволен докладом 39-летнего руководителя региона.

- Я смотрю, - сказал Путин, - вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе...