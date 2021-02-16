Сергей Светлаков: День всех влюбленных скоро станет главным праздником страны

У героев Светлакова и Батрутдинова в фильме отношения хоть и нетрадиционные, но все равно трогательные. Фото: Кадр из фильма

Идея снять фильм про День всех влюбленных (старики называли его День святого Валентина), конечно, лежит на поверхности. Но взялся за нее Сергей Светлаков со своей студией «Свердловск». Получилась романтическая комедия, где все бегают, ругаются, целуются, стреляют, взрывают и, конечно, или занимаются любовью, или стремятся к этому всеми доступными средствами. Этот факт, видимо, и решил судьбу картины: ее промаркировали «16+», хотя, когда кино пойдет по ТВ, там и замазать-то нечего - никто даже не курит. Юрий Стоянов будет биться за сердце Елены Валюшкиной, Анатолий Белый - Марии Мироновой, а Ян Цапник... Тимура Батрутдинова. Да. И в наши палестины дошла толерантность. Нашлась смешная роль и для Сергея Светлакова. С ним мы и поговорили перед премьерой.

Актриса Елена Валюшкина. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Нас растаскивают на полтора метра»

- Сергей, вы выходите с премьерой романтической комедии, когда и погодка не очень, и настроения у всех вокруг тревожные. Зайдет фильм про любовь?

- Очень хочется, чтобы мы потихонечку возвращались к нормальной жизни. Приходили бы в кино, в кафе, в рестораны, в гости друг к другу. Чтобы отрицательный фон сходил на нет. Нас уже целый год растаскивают на полтора метра друг от друга, мы забыли про тактильные ощущения. У всех чувство какой-то недолюбленности.

Думаю, что все это рождает запрос на искренность, чувственность.

На премьере фильма "Love". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Людям должно понравиться?

- В любом случае это кино тронет их. Они где-то посмеются, где-то, возможно, поплачут, где-то обнимутся, где-то просто в голове возникнет желание купить жене сирень. Ну это же обычное желание - купить жене сирень? Просто оно редко выполняется. И мы хотели специально к празднику 14 февраля чуть-чуть расшевелить всех.

И в домах сейчас напряжение накопилось, и на улицах тоже тяжелая ситуация. И новостные ленты нас очень сильно эмоционально раскачивают. И если для баланса человеку не давать что-то позитивное, крутое, честное, эмоциональное, то человек может немножко поехать крышей.

Сергей Светлаков стал автором сценария и продюсером картины. Фото: Иван МАКЕЕВ

На очереди - день матери

- Кино вы приурочили к Дню святого Валентина, и этот праздник у нас многие считают чуждым. Не согласны?

- В нашей стране есть два общих для всех праздника - Новый год и День Победы. Все остальные навязаны нам или календарем, или государством. И только когда от мамы или папы приходит открытка, ты узнаешь, что сегодня День ветровея или День меда. Но есть два праздника, которые потенциально могут стать по-настоящему государственными. Вот я верю, что через 15 лет все будут праздновать День матери и 14 февраля. И откуда они пришли, вообще не важно. Потому что за ними есть нравственная суть. Мы же раньше про День матери не знали, а сейчас мама обижается, если не поздравишь ее с этим праздником. Пять лет назад мне было все равно, как я проведу День всех влюбленных. Сейчас уже нет, жена ждет подарок хотя бы в виде какого-то похода в кино. Мы два года подряд ездим за город, в отель, убегаем от детей и проводим время вдвоем. Любовь и мама - это основополагающие вещи для любого человека. Поэтому я в эти праздники верю. Пора, кстати, снимать кино ко Дню матери....

Юрий Стоянов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Привет от «Нашей Russia»

- У вас в кино куча звезд. Получается, на гонорарах не экономили?

- Очень благодарен всем актерам, которые у нас снимаются. Ни одного не пришлось уговаривать. Наоборот, некоторые по денежным ставкам пошли нам навстречу. Некоторые актеры участвовали просто за полцены. На уровне сценария, визуализации и атмосферы все на сто процентов совпали с этими людьми. Почти все роли писались под конкретных исполнителей, у нас не было долгих кастингов. Надеюсь, что эту органику люди тоже поймают. Вроде бы как все на своих местах. И ты им веришь.

- Очень смешная линия у вас Тимура Батрутдинова и Яна Цапника. Сразу «Наша Russia» вспоминается и гей-фрезеровщик Дулин.

- Да, думаю, много будет разговоров об этом. Я сниматься сам не собирался. Мы пробовали профессиональных актеров, а себя я профессиональным актером не считаю. Но потом поняли, что для этой линии нужны именно три комика. От них на поле юмора даже серьезные вещи воспринимаешь немножко с иронией. И когда пригласил Цапника и Батрутдинова, они сказали - давай тогда к нам третьим. Тогда и решил, что да, ребята, я с вами.

Актер Ян Цапник. Фото: Иван МАКЕЕВ

- О продолжении фильма уже задумываетесь? Или рано пока?

- Я на это надеюсь, вижу потенциал и этого праздника, и востребованности в романтике с юмористическим уклоном. Мне кажется, у нас получилось поймать вот эту тональность. С одной стороны, не пошлую, с другой - не совсем мимимишную. Мы долго искали степень вот этого плюсования, издевательства, в чем-то сатиры, в чем-то искренности. И весь этот компот надо было очень правильно подать. Мы уже сейчас начали писать Love-2 - это абсолютно автономная история, она происходит уже не в отеле. И с другими героями. Самостоятельная, но в этой тональности.