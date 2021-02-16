Как Павел Деревянко заработал миллионы и почему бросил богатую жену

Актер на съемках второго сезона сериала "Дылды". Фото: СТС

44-летний Павел Деревянко сейчас везде. С марта на СТС в новом сезоне сериала «Дылды», с ближайшего четверга - в кинотеатрах в фильме «Конек-Горбунок», в конце месяца в Театре Моссовета - в спектаклях «Три сестры» и «Дядя Ваня». Недавно зрители обсуждали, вышедшие на ТНТ сериалы с его участием — «Беспринципные» и «Идеальный отпуск». Недавно начались съемки триллера «Подельники», где главные роли у Павла Деревянко, Юрия Борисова и Елизаветы Янковской. Поэтому интервью Павел Деревянко в этом феврале дает часто. Но есть моменты, которые остаются за кадром. Сколько зарабатывает самый востребованный актер страны и почему он ушел от гражданской жены, которая, между прочим, успешная бизнесвумен.

Гонорары выросли после «Домашнего ареста»

Переломный в финансовом плане момент в карьере Павла Деревянко случился после сериала «Домашний арест». Комедийный сериал производства Comedy Club Production на платформе Premier вышел два года назад, за роль мэра города Синеозерска Деревянко даже «Золотого орла» получал. Ну и поднял финансовую планку. Все продюсеры знают, что после «ареста» гонорар актера за съемочный день вырос в полтора раза. Порой – в два. Все зависит от проекта, загруженности звезды.

Вот таким красавчиком мы увидим Павла Деревянко в марте в новом сезоне сериала «Дылды». Фото: СТС

Недавно Юрий Дудь спросил в интервью у Павла Деревянко: «Твой съемочный день стоит больше 300 тысяч рублей?» На что получил ответ Деревянко: «Варьируется!» 300 тысяч рублей – это средний гонорар за смену: может быть и немногим меньше, и немногим больше – в зависимости от важности проекта для актера, его продолжительности.

Как правило, гонорары звездам составляют чуть ли не 40% бюджета сериала. 12-часовая актерская смена порой стоит как полгода работы врача. Кстати, недавно речь о гонорарах востребованного на рынке кинотруда Деревянко и его некоторых коллег шла в выпуске авторской программы режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV». Никита Сергеевич осудил артистов, которые агитировали молодежь выходить на уличные протесты. Попал в обзор Михалкова и Деревянко: «Паша, чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей за съемочный день!» А режиссеры и их компании владеют актуальной информацией о ставках артистов.

Деревянко о деньгах так говорит: «Люблю, уважаю. Мне кажется, как они приходят, так и должны уходить. Много отдаю. Получаю счастливую жизнь, семью». Павел и правда много отдает: строит дом детям на Алтае, маме и брату - на берегу Миусского лимана. Не экономит на поездках, развлечениях, ресторанах и подарках.

С бывшей гражданской женой Дарьей Павел продолжает строить дом на Алтае. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Деревянко обзавелся двухкомнатной квартирой в центре Москвы – в Малом Казенном переулке, где сделал шикарный ремонт.

Гражданская жена – из очень хорошей семьи

Двух дочек актеру родила Дарья Мясищева. 10-летняя Вера и 6-летняя Александра с мамой живут в просторном доме на Николиной Горе – известном дачном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Часто их навещает Павел. Этот дом семье Дарьи Мясищевой достался по наследству от прадедушки – известного советского авиаконструктора Владимира Мясищева. Дарья могла бы стать просто домохозяйкой – воспитывать детей. Однако она организовала собственный успешный бизнес. У Мясищевой весьма популярная пекарня, где выпекают множество хлебобулочных изделий – есть доставка, пункт продаж, кафе. Народ с Рублевки отоваривается у Мясищевой регулярно. К примеру, семья Дибровых без ее хлеба и выпечки за стол не садится.

Свои отношения с Мясищевой Деревянко так и не зарегистрировал. Они то сходились, то расставались. Причем степень успешности Дарьи никак не отражалась на привязанности Павла – они все время остаются лучшими друзьями.

Новая подруга актера — танцовщица и модель Алена приехала покорять Москву из Новосибирска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этих отношениях kp.ru рассказала коллега Павла Деревянко по съемочной площадке: «Их познакомила наша коллега Виктория Исакова – позвала Деревянко в гости к Мясищевой на Николину Гору. Там собиралась компания – просто познакомились: тогда оба были несвободны. Стали дружить, и только спустя время встречаться. Отношения были порой свободные, но крепкие. Но вот теперь Павел встретил другую женщину, видимо влюбился, поэтому и прозвучало публичное признание о расставании».

Деревянко признавался в интервью Юрию Дудю, что первого ребенка они с гражданской супругой Дарьей зачали на их первом свидании. Павел откровенничал: «Даша ничего от меня не требовала. Сказала: «Я беременна, если ты не против - буду рожать». Я ответил: «Вообще окей! Внимание будет, все будет». У нас не было дикой любви - все спокойно начиналось, случайно, а потом разгорелось». Пара сходилась, расставалась – официально отношения не оформляли. После рождения второй дочери жили счастливо. Но в конце прошлого года Деревянко сообщил о расставании с Дашей. Чтобы в начале 2021-го представить новую возлюбленную - 35-летнюю танцовщицу и модель Алена Иванова. Поклонницы Деревянко гадают – случится ли третье возвращение Павла к Дарье?

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