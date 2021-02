Китайцы нашли «монолит» на обратной стороне Луны

"Монолит" выглядит инородным телом на поверхности Луны.

- Похоже, он имеет форму осколка и торчит из лунного грунта. Это определенно необычно, - так отозвался о недавней китайской находке Дэн Мориарти (Dan Moriarty) аспирант, который проходит практику в американском космическом агентстве (NASA Postdoctoral Program fellow at the Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland) и внимательно следит за похождениями китайских лунных аппаратов.

Снимок, на котором нашелся очень странный камень - «монолит» или «километровый столб», как его еще называют, передал на Землю луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2») перед тем, как «залечь» в очередную «спячку» на всю лунную ночь. И что конкретно он из себя представляет, пока непонятно - специалисты китайского космического агентства (China National Space Administration - CNSA), не успели разобраться. Даже не представляют, какого точно размера этот объект. Но собираются выяснить, подъехав на своем луноходе, который как раз на днях «проснулся, поближе. О чем сообщил портал Space.com.

Китайцы собираются подъехать к объекту поближе, чтобы определить его состав.

А пока свою гипотезу высказали в NASA. Вернее – две прямо противоположные гипотезы. По одной, «монолит» - это осколок метеорита, который недавно воткнулся в грунт, по другой – это нечто, опять же недавно, вылезшее их недр, например, в результате выветривания. Не удивляйтесь, на Луне временами дуют ветры, поднятые электростатическими силами, гоняя туда-сюда лунную пыль.

КСТАТИ

Не первая странная находка

Два года назад натуральный ажиотаж вызвал другой странный объект, сфотографированный «зайцем» в небольшом кратере, расположенном неподалеку от места посадки космического аппарата «Чанъэ-4», который 3 января 2019 года доставил на Луну китайский луноход. Субстанцию называли «желе», интриговали.

Тайну «желе», в итоге, разгадали американцы - не без помощи всё того же Дэна Мориарти. Подробности в нашем материале.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

«Юйту-2» - не велик: весит 140 килограммов. В длину он примерно 1,5 метра, в ширину метр, в высоту чуть больше метра. Луноход оснащен двумя солнечными батареями, панорамными камерами, георадаром, инфракрасными датчиками и блоком анализаторов.

"Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны, снимок сделан с аппарата «Чанъэ-4».

«Заяц» находится на Луне 27-й лунный день, продолжительность каждого составляет примерно 29 земных дней. Он давно перевыполнил план своего пребывания на обратной стороне нашего естественного спутника, который был рассчитан на 90 земных дней. Но всё еще жив. Проехал уже 628 метров.

Путь, проделанный "зайцем" за 27 лунных дней.

