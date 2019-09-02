«Нечто»: китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны какую-то загадочную субстанцию

Нечто загадочное заметили специалисты на снимках, которые китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2» ) передал на Землю еще в конце июля нынешнего года. «Оно» лежало в небольшом кратере, видневшимся неподалеку. Цвет имело странный, по заверению китайских специалистов.

«Юйту-2»), отъехавший в сторону кратера с "субстанцией". Снимок с аппарата «Чанъэ-4».

Начинался восьмой лунный день миссии. Ее руководители собирались дать «Зайцу» чуть передохнуть, чтобы тот не перенапрягся под действием высоких температур и повышенной радиации. Но находка выглядела столь необычно, что решено было отложить отдых, подъехать поближе и попробовать понять природу странной субстанции.

«Заяц» подъехал. Даже навел на субстанцию свой спектрометр (Visible and Near-Infrared Spectrometer - VNIS) с целью определить состав исследуемого объекта по отраженному от него свету. Но не определил. По крайней мере на сайте миссии, который цитирует портал Space.com, имеется лишь информация о том, что у субстанции «гелеобразная структура». И странный цвет. Какой именно - китайцы не уточняют. Может быть, специально «темнят»? Ведь снимки кратера, в котором лежит нечто, у них черно-белые. Хотя прежде «Юйту-2» присылал цветные фото.

"Заяц" подъехал к загадочному кратеру - видны следы колес. Но что там лежит, осталось неясным. По крайней мере, китайцы не сообщили дополнительных подробностей.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Не первый заяц на Луне

«Юйту-2» уже второй китайский луноход. Работает на обратной стороне Луны — на той, которая не видна с Земли. 3 января 2019 года его доставил туда космический аппарат «Чанъэ-4».

«Юйту-2» - не велик: весит 140 килограммов. В длину он примерно 1,5 метра, в ширину метр, в высоту чуть больше метра. Луноход оснащен двумя солнечными батареями, панорамными камерами, георадаром, инфракрасными датчиками и блоком анализаторов. Хватит ли этого, чтобы разобраться с «гелеобразной субстанцией»? Пока неизвестно.

КСТАТИ

Не первые китайские странности

11 января 2019 года китайское космического агентство обнародовало круговую панораму — ее собрали из снимков, сделанных камерами «Чанъэ-4». В кадр попал «Юйту-2», который отъехал от «Чанъэ-4» примерно на 10 метров. И явил странную светлую полосу. Она хорошо заметна перед колесами лунохода. Что это за полоса? Официально никто так и не растолковал.

Странная черта у «Юйту-2».

Черта крупнее.

Странность имелась и на предыдущей панораме - той, которая была сделана с борта китайского посадочного модуля «Чанъэ-3». И тогда в кадр попал явно искусственный объект — весьма правильной формы. Какой-то черный прямоугольник. Объяснений до сих пор нет.

Черный прямоугольник, сфотографированный первым "Нефритовым зайцем".