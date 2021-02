Неужели у американских военных и в самом деле есть обломки НЛО?

Источником внеземных деталей могла быть "тарелка", разбившаяся в США в 1947 году.

О том, что американские военные организовали исследования обломков «летающих тарелок», сообщил некто Энтони Брагалия (Anthony Bragalia) - уфолог, «самозанятый бизнесмен и консультант по вопросам НЛО», как он сам себя называет. Рассказал сначала в своем блоге «UFO Explorations», а потом британской газете The Sun.

Из откровений «консультанта» следует: 8 января 2021 года он получил ответ на свой запрос, с которым обратился в Разведывательное управление Министерства обороны США (Defense Intelligence Agency - DIA) еще в конце 2017 года. Брагалия просил проинформировать его об обломках UAP — неопознанных воздушных феноменов (unidentified aerial phenomena) или НАФ, как с некоторых пор стали называть НЛО, с которыми, по его сведениям, работала частная авиакосмическая фирма Bigelow Aerospace. Отвечать на подобные обращения обязывал Акт о свободе информации (Freedom of Information Act – FOIA).

Извинившись за длительную задержку, военные откликнулись, дословно помянув запрос.

И приложили к ответу пять порций документов – 154 страницы с описанием материалов, обладающих некими удивительными свойствами – например, памятью формы, способностью концентрировать электромагнитное излучение, становиться аморфными, как стекло, позволять манипулировать электрическими зарядами за счет магнитных полей, становиться невидимыми и для радаров, и в оптическом диапазоне. Помянули в Пентагоне и некие биоматериалы и так называемые метаматериалы – сплавы с заранее заданными свойствами, сообщив, что соответствующие исследования их и в самом вела Bigelow Aerospace – подрядная организация Пентагона.

Брагалия решил, что всё упомянутое имеет внеземное происхождение - является тем, из чего и были сделаны те самые обломки UAP, которыми он интересовался. Что и дало основание утверждать, что американские военные располагают останками «летающих тарелок». Из чего следуют и более сенсационные выводы о том, что «тарелки» существуют, а стало быть, существуют и пришельцы.

В доказательство Брагалия обнародовал и свой запрос, и полученный на него ответ.

Запрос военным и их ответ.

По мнению, «консультанта» обломки были собраны еще в 1947 году в Розуэлле, в штате Нью-Мексико – там, где, как он уверен, разбился инопланетный космический аппарат. О нем, кстати, американские военные сначала сообщили, а потом свою же информацию опровергли. Что там тогда упало? Всей правды до сих пор нет. Полно всяких домыслов и даже фейков, количество которых множится с годами. Но имеются и свидетельства заслуживающих внимания очевидцев, которые чуть ли не самих инопланетян видели.

Как сообщил «Комсомолке» известный российский уфолог Михаил Герштейн, в сенсации, сотворенной Брагалия, усомнился Джон Гринвальд-младший (John Greenewald Jr) - основатель сайта The Black Vault, который с середины 90-х годов прошлого века добывал и публиковал те или иные рассекреченные официальные документы, касавшиеся НЛО. Это ему ЦРУ недавно передало несколько тысяч документов из своего архива – те, которые американская разведка собирала и анализировала последние 50 лет.

Гринвальд считает, что американские разведчики по неосмотрительности пропустили непонятную им аббревиатуру UAP и провели поиск в архивах формально - по ключевым словам «материалы» и «Bigelow Aerospace». То, что нашлось, отправили Брагалия. Иными словами, ответ из DIA не имел никакого отношения к внеземным материалам. И «консультант» просто, что называется, «передернул».

- Ни в одном рассекреченном документе нет ни слова про НЛО, UAP и «летающие тарелки», не говоря уже про инопланетян, - заявил Михаил Герштейн, ознакомившись с материалами, предоставленными военными разведчиками.

Документы, на которые ссылается Разведывательное управление Министерства обороны США.

Поступило разъяснение и от Пентагона.

«Анализы, упомянутые в документах, проводились с использованием известных материалов в исследовательских целях по созданию передовых авиационных технологий, - заявила Сьюзан Гоф (Susan Gough) - официальный представитель Министерства обороны США (Pentagon Spokesperson) в письме, направленном в The Black Vault. - Любые утверждения о том, что это были анализы обломков НЛО, неверны и вводят в заблуждение». Гринвальд выяснил, что исследованиями в «Bigelow Aerospace» руководил доктор Хэл Путгофф (Dr. Hal Puthoff). Связался с ним и получил ответ, что отчеты, о которых идет речь, относились к программе по разработке передовых аэрокосмических вооружений (Advanced Aerospace Weapon System Applications Program - AAWSAP) и «касались передовых материалов, потенциально значимых для новейших авиационных технологий, а не анализу обломков разбившихся НЛО».

Впрочем, интерес Брагалия возник не на пустом месте. О том, что в Bigelow Aerospace изучают обломки НЛО, написала газета The New York Times – как раз в 2017 году, сославшись, правда, на слова Луиса Элизондо (Luis Elizondo), который, как он сам уверял, служил в военной разведке, сотрудничал с ЦРУ и ВМФ и возглавлял так называемую «Расширенную программу идентификации авиационных угроз» (The Advanced Aviation Threat Identification Program) — проект, в рамках которого Министерство обороны США изучало неопознанные летающие объекты, потратив на это аж $22 миллиона с 2007 по 2012 год.

Позднее журналисты и уфологи неоднократно интересовались у главы Bigelow Aerospace - у Роберта Бигеллоу (Robert Bigelow) – на счет обломков НЛО. На что тот каждый раз отвечал, де их у него нет, но в то, что НЛО существуют, он не сомневается.

Так существуют обломки или нет? Как всегда, уверенности в этом нет. Равно как и уверенности в том, что их нет.