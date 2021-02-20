«Идеальный хищник»: является ли переход на зеленую энергетику заговором против нашей планеты

Вы хотите дышать свежим воздухом? Хотите, чтобы птички пели вам красивые песни, а не давились астматическим кашлем? Хотите спасти планету от страшного глобального потепления? Тогда выливайте нефть на помойку истории, закрывайте атомные и газовые электростанции и скорее ставьте солнечные панели с ветряками! Ведь возобновляемая энергетика не сжигает мегатонны углеводородов и не коптит воздух проклятым СО2. Об этом знают все, да и как не знать, когда экологи вещают об этом на каждом углу.Но есть и другие экологи. Которые не кричат об очищающем эффекте зеленых технологий, а садятся за компьютер и подсчитывают реальную пользу. А заодно и ущерб. И хватаются за голову.В прошлом месяце Россия отправила в Европу 19,4 млрд кубов газа - рекордный объем для января. Это на 45% больше, чем в январе 2020 года. Кто там говорил, что им газопровод «Северный поток-2» не нужен?Без нашего газа Европе не обойтись. И не только газа - в январе в Евросоюзе взлетел спрос еще и на уголь. Почему? Да потому что альтернативная энергетика подвела.- Если сравнивать с январем 2020 года, в прошлом месяце производство солнечной электроэнергии в Германии снизилось в два раза, а ветровой - на треть, - говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. - Но электроэнергия - продукт, который надо производить в тех объемах, которые необходимы прямо сейчас. И мы не можем усилить ветер или интенсивность солнечного свечения. Поэтому Евросоюзу пришлось закупать сырье и нагружать угольные и газовые электростанции, чтобы компенсировать потери энергии от возобновляемых источников. В этом и состоит главная проблема возобновляемой энергетики - ею очень сложно управлять.Казалось бы, ну пожгут немного уголь, а потом подует ветер, выглянет солнце - и в дома хлынет не «грязное», а зеленое электричество. Но не все так просто.«Необходимость приспосабливать процесс получения энергии к капризам погоды делает его менее эффективным, что увеличивает расход энергии и количество выбросов углекислого газа», - пишет в своем бестселлере «Моральные аргументы в пользу ископаемого топлива» Алекс Эпштейн, президент американского Центра индустриального прогресса.Иными словами, развивая чистую энергию, вы не можете отказаться от грязной. На Западе мечтают закрыть как можно больше газовых и особенно угольных ТЭЦ - самых губительных для экологии. Но не могут: кто-то должен страховать ветряные и солнечные электростанции, когда нет ветра и солнца. А для этого, пишет Эпштейн, угольные электростанции нужно поддерживать в состоянии готовности. То есть постоянно подкладывать в топку уголька (а в атмосферу - углекислого газа), чтобы при необходимости электростанцию можно было быстро раскочегарить и города не остались без электричества. Именно так альтернативные источники увеличивают выбросы CO2. Как тебе такое, Грета Тунберг?Ветряные и солнечные электростанции и правда выглядят чище некуда: не дымят, не чадят, воздух не портят. Но если копнуть поглубже и рассмотреть весь их жизненный цикл, вскроются интересные факты и цифры.- Оборудование для солнечных и ветровых электростанций производят из материалов, которые добываются в очень неэкологичных условиях. Для их производства нужно, например, огромное количество серной кислоты - самая «экологичная» вещь! - говорит Александр Фролов.По данным американской исследовательской организации «Экологический прогресс», при равной мощности для производства солнечной электростанции понадобится в 17 раз больше материалов, чем для атомной. При этом отходов она создает в 200 раз больше, и будут они в 300 раз токсичнее.Дело в том, что при производстве солнечных батарей используются свинец и кадмий. А утилизовать или перерабатывать оборудование для зеленой энергетики человечество не умеет. Вот и отправится все это гнить и дымить на свалках, выделяя адские объемы CO2 и канцерогенов (за них и отвечает кадмий).Есть и другой довод, который заставляет усомниться в пользе возобновляемой энергетики для всего живого. Потому что чем больше ветряков и солнечных электростанций, тем меньше этого самого живого становится на земле.- Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Сколько птиц гибнет из-за ветряков! - говорил Владимир Путин в 2019 году.Ну ладно, Путин не эколог. Но защитники живой природы говорят то же самое:«Турбины действуют как идеальный хищник, с которым птицы не сталкивались в процессе эволюции. В год они убивают около миллиона редких птиц - ястребов, орлов, сов, кондоров, - пишет глава «Экологического прогресса» Майкл Шелленберг в статье «Почему возобновляемая энергия не спасет планету». - Солнечная электростанция оказывает такое же воздействие на окружающую среду. Чтобы ее построить, надо «зачистить» все живое на площади, где будут установлены солнечные батареи».Дошло до того, что на Западе при установке солнечных или ветряных электростанций случаются стычки экологов. Одни ратуют за возобновляемую энергию, другие защищают животных и птиц от неминуемой гибели.Солнечные и ветряные электростанции - не единственные источники возобновляемой энергии. Есть и другие, и они тоже не безупречны.Гидроэлектростанции. В России это главный источник зеленой энергии. Три года назад группа исследователей из Китая и Австралии объявила ГЭС самым вредным источником возобновляемой энергии. По их данным, по всему миру гидроэлектростанции затапливают для своих водохранилищ 340 тысяч кв. км земли - это площадь Германии. Во-первых, затопление убивает все живое. А во-вторых, после затопления земель растения начинают гнить, выделяя углекислый газ и метан. Бразильские ученые подсчитали, что ГЭС выбрасывает в воздух в 3,6 раза больше парниковых газов, чем ТЭС такой же мощности.Биотопливо. Лет 10 - 15 назад эта тема была очень популярна - производить электричество, сжигая вместо нефти и газа биоэтанол. Делали его в основном из растительных масел - рапсового и пальмового. Но идея оказалась провальной. Во-первых, если все кинутся выращивать сельхозкультуры для биотоплива, не останется ни лесов, ни полей. Ученые подсчитали: чтобы заменить хотя бы десятую часть углеводородного сырья биотопливом, нужно распахать под технические сельхозкультуры 15% земной суши. А во-вторых, исследователи из разных стран выяснили, что производство электричества из биоэтанола загрязняет атмосферу посильнее угля. Поэтому господдержку отрасли свернули, а производство биотоплива благополучно загибается на радость природе.Может, возобновляемая энергия хотя бы выгоднее традиционной? Действительно, киловатт-час солнечной или ветровой энергии обходится производителю дешевле нефтяной или газовой. Но вот потребитель этого не замечает. Возьмем для примера США. Здесь лидером по добыче энергии из возобновляемых источников является Калифорния. И именно в Калифорнии электричество стоит на 60% дороже, чем в среднем по стране. А самая дорогая электроэнергия в мире - в Германии. Германия, по удивительному стечению обстоятельств, является лидером в Европе по использованию энергии ветра и солнца.- Ничего парадоксального здесь нет, - говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. - Возобновляемую энергетику в Евросоюзе поддерживают всеми способами. Например, у нее есть приоритетный доступ к сетям. Подул ветер, выглянуло солнце - энергию от возобновляемых источников сразу пускают в сеть. Всем остальным - газовым, атомным и прочим электростанциям - нужно подвинуться и ждать своей очереди. Экономика традиционных электростанций от этого страдает чудовищным образом. Поддержка всей отрасли перекладывается на потребителя. И что-то мне подсказывает, что потребитель от этого не в восторге.Что же это получается? Оказывается, зеленая энергетика не так уж и полезна для природы, да и развивать ее дорого. Тогда зачем это все?- Возобновляемую энергетику в Европе стали активно развивать в нулевых годах. Стоял кризис, нужен был толчок для роста экономики. И развитие возобновляемой энергетики стало одним из таких толчков, - говорит Александр Фролов. - Дело в том, что в то время именно Европа производила больше всего оборудования для ветряных и солнечных электростанций. К тому же у европейцев было огромное количество газовых электростанций. А газ в Европу поступает сами знаете откуда. И они захотели разом решить две задачи: снизить зависимость от импорта энергоносителей и нагрузить свои производственные мощности, создав точку роста для экономики.А тут еще в 2011 году бабахнула «Фукусима», подогрев интерес к возобновляемой энергетике. Солнечные и ветряные электростанции в Европе росли как грибы после дождя, производство - тоже... Но тут подсуетился Китай. Видя возросший спрос, там наладили выпуск солнечных панелей - не хуже и дешевле европейских. И стали поставлять их в Европу. В итоге многие производители оборудования для солнечных электростанций в Европе либо разорились, либо переехали в Китай. Тут бы европейцам пойти на попятную...- Но было поздно: программу развития возобновляемой энергетики уже приняли, стали вкладывать деньги, началась пропаганда... Как теперь признаешься, что все это должно было решать экономические проблемы, а забота об экологии вторична и третична? - говорит Александр Фролов. - К тому же Европа все еще сохраняет свои позиции в производстве оборудования для ветряных электростанций. Но тут помогли проблемы с логистикой: везти из Китая стометровые лопасти тяжеловато.- И что теперь, не развивать альтернативную энергетику?- Развивать ее можно и нужно. Но не вместо традиционной, а параллельно с ней. К тому же, чтобы это было полезно и выгодно, должны выполняться четыре условия. Во-первых, у вас должен быть дефицит энергии. Во-вторых, у вас должна быть развитая промышленность, которая обеспечит вас собственной продукцией для солнечных и ветровых электростанций. Кроме того, у вас должна быть мощная подушка безопасности в виде традиционной генерации (газовой, атомной и т. д.), поскольку возобновляемая энергетика ненадежна и ей постоянно нужны «костыли». И в-четвертых, у вас должно быть платежеспособное население с высоким уровнем благосостояния. Кто-то же должен за все это платить!КСТАТИЭлектромобили воздух закоптилиА что же с электромобилями, которые призваны избавить наши города от вредных выхлопов? А все то же самое, что и с ветряками и солнечными батареями.- По расчетам Всемирного фонда дикой природы, использование электромобилей повышает использование нефти на 20%. Это происходит за счет того, что передача и хранение энергии в электромобиле - низкоэффективный процесс с невысоким КПД по сравнению с бензиновым двигателем. Нужно много электроэнергии, а большинство крупных городов производят ее из нефти или ее производных, - объясняет Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России.Вот и получается: разъезжая по улицам, электромобиль практически не портит атмосферу. А тем временем электростанция коптит воздух, сжигает нефть и газ, чтобы произвести электричество для зарядки «экологичной машины».Но эксплуатация электромобиля - лишь вершина айсберга.«В производстве электромобили грязнее обычных машин. Это связано с выпуском аккумуляторов - чтобы сделать аккумуляторную батарею, требуется очень много энергии», - приводит немецкое издание Automobilwoche слова сотрудницы Научно-исследовательского центра экономики энергетики Аники Регетт.Насколько грязнее? Да кто ж расскажет. Петер Кастен, старший сотрудник немецкого института Öko, сетует: эти данные засекречены компаниями - производителями электромобилей. Но исследования немецких экологов показали: при производстве одного (далеко не самого сильного) двигателя мощностью 35 кВт/час в атмосферу попадает 10 - 12 тонн парниковых газов. Выпуск обычного двигателя внутреннего сгорания обходится в 6 - 7 тонн CO2.ТОЛЬКО ЦИФРЫИз чего производят электроэнергиюВ миреИскопаемое топливо - 62%Атомная энергия - 11%Энергия ветра и солнца - 8%Гидроэнергетика и биоэнергетика - 19%В ЕвропеИскопаемое топливо - 34%Атомная энергия - 26%Энергия ветра и солнца - 21%Гидроэнергетика и биоэнергетика - 19%В РоссииИскопаемое топливо - 63%Атомная энергия - 19%Энергия ветра и солнца - 0,15%Гидроэнергетика - 18%По данным британского аналитического центра Ember и Минэнерго РФ.