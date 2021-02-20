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Общество

«Идеальный хищник»: является ли переход на зеленую энергетику заговором против нашей планеты

Ветряки, солнечные панели и электромобили приносят больше вреда, чем пользы, уверены эксперты
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
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