Вышла замуж за иностранца и стала наследницей огромного состояния: Как живет царевна из «Руслана и Людмилы» Наталья Петрова

Сказочная красавица Наталья Петрова. Фото: Кадр из фильма

Красавица Наталья Петрова сыграла в экранизации Пушкина «Руслан и Людмила» Царевну, а после этого и в реальной жизни началась настоящая сказка. Ее руки попросил миллионер, молодой богатый иностранец. Мы узнали, как сложилась ее судьба и как Наталья живет сегодня.

«О кино не мечтала»

Наташа Петрова родилась в Харькове в 1945 году в обычной рабочей семье. Была скромной девочкой, хорошо училась. Приехала покорять Москву, поступила в Институт иностранных языков. Миловидная Наталья пробовала себя в качестве манекенщицы. Снималась для рекламы «Союзпушнины», «Ювелирторга» - эти внешнеторговые объединения выпускали каталоги, которые шли на Запад.

- Меня представляют как актрису, но я окончила иняз, - рассказала «КП» Наталья Петрова. - Освоила языки (знает английский, немецкий. - Ред.). Мне представлялось, что нужна серьезная профессия. На съемочную площадку я попала случайно.

В советские годы у режиссеров было принято отправлять своих помощников «в народ» на поиск новых интересных лиц. Дочка и ассистент главного киносказочника страны Александра Птушко остановила взгляд на идущей по улице студентке. «Ее красота была эфемерной, необычной», - вспоминала Птушко. Сам режиссер шутливо отмечал, что играет Наталья никак, но в роли спящей Царевны убедительна.

После выхода картины на Петрову обрушилась всесоюзная слава. Птушко собирался снять ее и в своем следующем фильме-сказке «Спящая красавица», но ушел из жизни. А для Натальи тогда, в 1972 году, все только начиналось. О красоте «царевны Людмилы» говорили многие. Фото Натальи публиковали в киножурнале. Девушку стали приглашать на светские мероприятия, на одном из которых к ней подошел молодой импозантный мужчина.

Положил к ногам весь мир

Новым знакомым оказался миллионер иранского происхождения Бабек Серуш, в то время очень известный в московской богеме. Он намного ниже высокой Натальи, но невероятно веселый и харизматичный.

- Ухаживал Бабек красиво и незабываемо, - вспоминает Наталья Петрова.

Бабек Серуш показал себя щедрым кавалером, благо его финансовые возможности были колоссальными.

В дефицитные советские годы Бабек презентовал Наташе новенькую иномарку, пригнанную из-за рубежа. Дарил лучшие меха и бриллианты, модную заграничную одежду и духи из Парижа. У Натальи было все самое лучшее.

Через два года отношений, в 1975 году, они сыграли свадьбу. Наталья, свободно владеющая языками, сопровождала мужа в заграничных деловых поездках, путешествовала по миру. А когда Серуш знакомил избранницу с родней, проживающей в Германии, она разучила и исполнила персидский танец. Супруг был в восторге от жены.

Муж не жалел денег для Натальи. Она мечтала об Америке, и Бабек купил виллу в Калифорнии, сделав жене американский паспорт. Захотелось в Нью-Йорк - супруг организовал для нее роскошный пентхаус. А в Москве Наталья общалась с самыми знаменитыми людьми искусства, многих из которых ее муж-миллионер поддерживал материально.

Звезда «Руслана и Людмилы» Наталья Петрова и ее муж Бабек Серуш. Фото: Личный архив

Загадочный иранец

- Бабек Серуш - сын иранских коммунистов (по национальности курд). Компартия в Иране была запрещена, и семья Бабека эмигрировала в Союз, - рассказывает его знакомый, режиссер Александр Стефанович, бывший муж Аллы Пугачевой. - В России Серуш учился в Ивановском интернате для детей иностранцев, затем на физфаке МГУ. Про то, как на него свалилось богатство, ходили легенды. По одной версии, он получил наследство от богатого родственника в Иране, по другой - сколотил сам, занимаясь бизнесом. Писали, что он занимался поставками технологического оборудования в СССР и даже, по слухам, продажей советского оружия.

«Зарабатывал он по тем временам деньги баснословные, причем в валюте, и никого никогда не боялся, - пишет в своей книге биограф Юрий Сушко. - К 1989 году Бабек владел уже 14 совместными предприятиями. Он вел операции через Германию, где активно действовала зарегистрированная им компания International Processing Systems (IPS), поставлявшая в СССР вычислительную технику. IPS эффективно выполняла роль нелегального канала по поставке в Советский Союз в обход эмбарго комплектных линий и заводов под ключ по сборке радио- и компьютерной аппаратуры. В качестве партнеров с советской стороны выступали «Проммашимпорт» и «Технопромимпорт». Бабека как торговца секретными технологиями вычислили спецслужбы Германии, и он провел несколько месяцев под арестом».

- Бабек был легальным миллионером, - говорит Стефанович. - Он был абсолютно независимым, поскольку оставался гражданином Ирана, а в СССР имел вид на жительство (как и вид на жительство в ФРГ). Пользуясь этой независимостью, извлекал свои дивиденды. А наше государство извлекало дивиденды из его положения - ему поручали определенные задачи, за что он и отсидел срок в Германии (обвинение звучало как «технический шпионаж»). Он имел недвижимость за границей, владел модельным агентством.

Парень он был веселый, всеобщий любимец. Он купил у Людмилы Зыкиной ее дачу в Опалихе. И эта дача с бассейном стала местом круглосуточных тусовок. Кстати, там мы играли нашу свадьбу с Пугачевой. На даче Бабек сделал что-то вроде записывающей звуковой студии, куда приходили записываться музыканты. В его доме шли бесконечные тусовки: музыканты, красавицы, пьянки… При этом Бабек был женат на Наташе, которую боготворил.

Бабек познакомил жену с Высоцким, с которым дружил. Все пластинки барда, выходившие на Западе (в СССР его запрещали), писались в студии на даче Бабека. Высоцкий посвятил ему четверостишие: «Живет на свете человек/С древнейшим именем Бабек./Друзьям хорош Бабек Серуш/Хранить богатство наших душ,/Оно ему дороже денег».

«Спасала разлука»

Сегодня Наталья Петрова намекает, что и в ее богатой жизни были свои сложности. Например, она на дух не переносит алкоголя.

- Я не люблю шумных посиделок. Я люблю читать, прогулки в одиночестве. А наш дом в Москве всегда был открыт для всех. Это очень утомляло, - вспоминала актриса. - Мое нетерпение модифицировалось в понимание преимуществ жены иностранца - пару дней потерплю, а потом улечу в Европу на недельку.

Наталья и Бабек могли не видеться неделями и месяцами, но после разлуки чувства вспыхивали с новой силой. Петрова не устраивала сцен ревности.

Сегодня Наталья по-прежнему не хочет обсуждать то, чем занимался ее муж, на чем сколотил состояние.

- Сложно представить иностранца его уровня в то время в качестве персоны грата в СССР без контактов с соответствующими органами. Но были ли у моего мужа подобные контакты, до какой степени - я не знаю. Вряд ли просто так все шептали ему в спину в том же московском ресторане «Националь»: «Господин номер один пришел», - признается Наталья. - Наверное, такому титулу соответствовала какая-то цена.

- Вероятно, Наталья была его прикрытием: он живет в СССР, потому что здесь жена. Так часто делали, - говорит актриса Виктория Лазич. - Хотя, скорее всего, у Петровой и Серуша была любовь, одно другому не мешает.

Смерть от яда?

В 1992 году муж Натальи скоропостижно скончался.

- Все считали, что его отравили, - говорит Стефанович. - Это мне рассказывал его близкий друг Юрий Кушнерев, он был директором Георгия Данелии. Юра рассказывал, что в каком-то заведении они выпивали. Когда Бабек выпил, ему стало плохо. Отвезли в «кремлевку», где он почти сразу умер. У него стала сильно увеличиваться печень. Это было явно отравление. Кто это сделал - неизвестно. С КГБ у него были прекрасные отношения. Что касается западных спецслужб, конечно, его держали на контроле.

Наталья отрицала версию об отравлении мужа, соглашаясь с официальной - острый энцефалит. Детей у нее с Серушем не было. Поэтому она стала единственной наследницей многомиллионного состояния. Наталья некоторое время жила в Америке, потом переехала в Швейцарию.

Простившись с кинематографом, она решила заняться бизнесом в сфере красоты. В 2000-х одной из первых открыла в Москве косметические и спа-салоны. Добилась эксклюзивного права создавать студии красоты французской фирмы Guerlain. Открыла бутик в Америке. В Москве она учредила и наладила бизнес по производству бижутерии «Аврора». Последние годы Наталья рассказывала журналистам, что живет на берегу красивого швейцарского озера, летает в Нью-Йорк на пару месяцев, гуляет по Бродвею, посещает модные мюзиклы.

- Наталья занималась бизнесом, но потом продала бутики и теперь отошла от дел, - сообщили сегодня «КП»

в бутике «Аврора». - Нет, не разорилась. Просто решила пожить для себя. Скорее всего, на проценты от банковских вложений, ценных бумаг. Она просто отдыхает. Сейчас везде в мире пандемия, наиболее безопасное место, по ее мнению, Россия. Так что Наталья теперь постоянно живет в Москве.

Сейчас Наталье Григорьевне 75 лет.

В свои 75 лет Наталья хорошо выглядит. Актриса вернулась в Россию и живет в Москве. Фото: Persona star

- Да, я в Москве, никуда не собираюсь, - отвечает Наталья на мой звонок.

- Вы сыграли Царевну и нашли принца и в жизни, доказав, что сказка может стать былью...

- Ну, знаете, все к чему-то ведет. Про меня пишут как про воплощение некой сказки. А на самом деле все намного обыденнее.

- Но вы же вышли замуж за советского миллионера?

- Это правда, да. Но сейчас этим никого не увидишь. В то время это была сенсация. А сейчас много миллионеров.

Мой муж был исключительный случай. Он сам по себе был очень интересным, эрудированным человеком.

- Сейчас вы благодаря его средствам можете спокойно, беззаботно жить?

- Я не буду рассказывать о финансах. Вас интересует, как я сейчас живу? Я живу хорошо. Слава богу, здорова. В наше время это самое главное.

- Читала, что у вас бизнес - бутики, салоны?

- Бизнеса давно нет, слава богу. Бизнес - это очень хлопотное дело, отнимающее много времени и сил. Моя жизнь складывается хорошо. Все спокойно, гармонично. Я очень довольна.

Сцену в ресторане с Фоксом (Александр Белявский) и официанткой Марианной (Наталья Петрова) снимали до шести утра. Фото: Кадр из фильма

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Снялась в фильме «Место встречи изменить нельзя»

В кино Наталью звали. Но не на роли царевен, а все больше трудовых девушек - поварих, строителей. Однако и второй приход в кино оказался для Петровой удачным. Она случайно попала в культовый фильм «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, сыграв роль официантки Марианны (с ней в ресторане танцует бандит Фокс, а затем выбрасывает ее в окно). На съемочную площадку Петрову привел Владимир Высоцкий.

«Вдруг звонит Володя Высоцкий: «Слушай, у нас тут ЧП! Сняли на одну ночь ресторан, взяли официантов из «Националя» - должны снимать, а одна актриса заболела, - рассказывал журналистам Серуш. - Наталья может хорошо сыграть эту роль». Наталья была дома - стали ее уговаривать. А это было уже поздно ночью, часов в двенадцать. Она, конечно, не хотела - поздно, надо собираться, мыть голову. Она отказывалась. Но неудобно - Наталья и Славу, и Володю знала, поэтому сказала: «Мне Бабек запретил сниматься». Володя звонит мне: «Так это ты запретил Наталье сниматься?» - «Я ничего не запрещал!» - «Ладно, я заскочу, и мы поедем».

Володя тогда сказал: «Да это очень хорошая сцена! Это недолго будет: пару минут - и все готово». Конечно, эту пару минут они снимали до шести утра».