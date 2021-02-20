Изменились до неузнаваемости: Новые губы Пугачевой и пластика Долиной

Алла Пугачева до и после пластики. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета и maxgalkinru/Instagram

С появлением моды на уколы красоты люди подчас не узнают своих кумиров. Будь то блогер или певица. По традиции под руку с косметическими инъекциями идет пластическая хирургия. Мы показали косметологу Марте Орловой свежие снимки звезд, которые омолодились так, что мы с трудом угадываем в них знакомые черты.

Алла Пугачева

Поклонники 71-летней Примадонны заметили, что на недавнем видео из Инстаграма у Аллы Борисовны увеличены губы. Косметолог уверена - это не неудачный макияж, а следы инъекций.

- Алла Борисовна сделала в своей жизни много операций и эстетических процедур. Стоит признать, что она выглядит весьма молодо и привлекательно для своих лет. Это результат эндоскопического лифтинга лба, smas-лифтинга, блефаропластики (пластика век была уже, думаю, не один раз). К списку операций смело добавляем недавние инъекции ботокса, филлеров и введение нитей. Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и усадки тканей.

Лариса Долина до и после пластики. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета и Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Лариса Долина

- То, как сейчас выглядит 65-летняя Долина, больше похоже на результат хирургической подтяжки с комплексной косметологической поддержкой в послеоперационном периоде.

Кроме того, отчетливо улучшилось состояние фигуры певицы. В ее возрасте просто спорта и диеты мало, чтобы добиться таких контуров. Скорее всего, красота ее тела - это еще и результат абдоминопластики (пластики живота. - Ред.) и маммопластики (коррекции груди. - Ред.). Сейчас у женщин есть все возможности безопасно и быстро стать ухоженной, Лариса - большая молодец, стала снова молодой и стройной.

Нюша до и после пластики. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета и nyusha_nyusha/Instagram

Нюша

В скулах у 30-летней Нюши появился филлер, который сделал ее лицо более рельефным, контурным, но без перебора.

В губах тоже появился филлер из гиалуроновой кислоты, и за счет этого они также приобрели четкие очертания и сочную припухлость. Взгляд стал более выразительным за счет расслабления ботулотоксином круговой мышцы глаза и мышц межбровья. Тот случай, когда теперь главное - ничего не испортить.

Мария Максакова до и после пластики. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press и Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Мария Максакова

Зрители, увидев 43-летнюю оперную диву Марию Максакову в недавних телешоу, отметили, что артистка увеличила губы. То, что она сделала инъекции, подтверждает и косметолог.

- Максакова выглядит ухоженно. Да, губы заметно увеличены, но в целом Мария без перебора использует инъекции ботулинотоксина и гиалуроновой кислоты. И все-таки основа ее эффектной внешности - в хорошей генетике и стабильном весе. Если так же, как Маша, контролировать вес, вести здоровый образ жизни и ухаживать за собой, не перебарщивая с инъекциями, то можно сохранить нынешний образ почти неизменным до 60 лет.

Таисия Повалий до и после пластики. Фото: tpovaliyofficial/Instagram и Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Таисия Повалий

- Слишком много филлеров у 56-летней Повалий. Контурная пластика - замечательная и эффективная процедура, но если переборщить, то это нарушает архитектуру и гармонию лица, дает одутловатость и отечность, делает подбородок тяжелым.

С губами пора остановиться, количество филлера уже вне предела емкости губ, а в такой ситуации появляется симптом «усов» (тень над губами), теряется красивый рельеф, усугубляются носогубные складки. Примерно такая же ситуация и с бровями.

Неровности вдоль спинки носа указывают на неудачную ринопластику. Артистке стоит дать своему лицу отдохнуть от уколов красоты, подождать, пока часть филлеров сама рассосется.

Валерий Леонтьев до и после пластики. Фото: Юрий СОМОВ/РИА Новости и Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Валерий Леонтьев

Не стоит забывать, что Валерий - мужчина весьма пожилой! Для 71 года он в феноменальной форме. Но для его кожи свойственен эластоз - повышенная растяжимость, поэтому отчетливо видно, что не раз были сделаны блефаропластика и подтяжка.

С объемным моделированием лица Валерий явно переборщил. Когда-то у певца были выразительно накаченные губы, но сейчас он их, видимо, «сдул». Хотя, возможно, даже вырезал, сделал хейлопластику, поскольку губы несколько деформированы и присутствуют дефекты артикуляции.