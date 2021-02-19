Академик по китам: Как чувствует себя человек, ныряя с морскими гигантами

Подводное селфи - Дмитрий Кох и сивуч-хулиган. Фото: Дмитрий Кох

19 февраля - Всемирный день защиты китов. Накануне праздника гостем совместной программы Радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» (97,2 FM) стал известный фотограф дикой природы Дмитрий Кох.

Многие из нас мечтают изменить жизнь, бросить скучную работу и ускакать в пампасы на диком коне... или уйти на лыжах в Антарктиду... или под воду сбежать - крутить хвосты китам... Но мало кто отваживается. Ведь часто для того, чтобы не предать свою мечту, нужно проявить недюжинную смелость.

А этот красавец горбач встретился у берегов Норвегии. Фото: Дмитрий Кох

Дмитрий Кох - один из тех, кто отважился. И ушел на дно - снимать океанские красоты. На поверхности остались доходный бизнес и успешная карьера. Но только под водой, как оказалось, можно дышать полной грудью.

Уже первое погружение принесло удачу. В Атлантическом океане начинающий тогда фотограф «поймал» свою первую большую рыбу. Даже пять. Хотя киты - это не рыбы, конечно. Дышат, как и мы, воздухом, кормят детей молоком... Ныряют только поглубже. И весом потяжелее.

- Профессиональные фотографы тогда уже завершили работу и поднялись на борт катера. Мне протянули камеру: «Иди, там кашалоты, сплавай. Может, получится пара снимков». Я прыгнул и увидел стаю китов, судорожно нажал несколько раз на спуск. Сердце билось так сильно, что мне казалось - они услышат... Когда подплыл поближе, сделал резкое движение, и гиганты, испугавшись, начали медленно уходить в глубину... Я нырнул, насколько хватило дыхания, и сделал последний кадр...

Уже один из первых подводных снимков принес победу в престижном конкурсе «Золотая черепаха». Фото: Дмитрий Кох

Этот снимок впоследствии занял второе место на престижнейшем международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха». С тех пор киты стали любимыми моделями подводного фотографа.

Опасно ли их снимать? По большому счету - нет: эти животные весьма спокойные, но пугать их не следует - если такая махина заденет плавником или хвостом (случайно, разумеется), мало не покажется...

Опасность есть другая - захлебнуться от восторга.

- Когда ты рядом с китами, в тебе соединяются сразу страх и радость, потому что это какие-то инопланетяне с мощной аурой. Хочется плыть с ними бесконечно и снимать-снимать-снимать...

Кашалоты, бороздящие Атлантику. Фото: Дмитрий Кох

Многие спорят, насколько киты умны. У дайвера есть ответ:

- Киты, дельфины, касатки - существа абсолютно сознательные. Невероятное ощущение, когда ты смотришь под водой им в глаза и видишь там разум. И это подтверждается действием - они проявляют любопытство, могут печалиться и даже шутить...

Известный на весь мир фотограф признался: после нескольких лет подводной съемки приоритеты меняются. Если раньше хотелось до безумия просто сделать удачный снимок, то теперь цель иная: показать, что этот мир столь же красив, сколь и хрупок, а потому каждый человек должен внести хотя бы маленький вклад в его сохранение.

Кажется, у Дмитрия это получается. И весьма не плохо...

КСТАТИ

Дмитрий Кох входит в экспертный совет фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна», который до 5 апреля ждет и ваши снимки. Все подробности - на pfoto.rgo.ru