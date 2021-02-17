«23 миллиона потратила на себя»: Ивлеева назвала цену самой дорогой покупки в своей жизни

Настя Ивлеева любитт делать дорогие покупки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева рассказала в Инстаграме, сколько она потратила на самую дорогую покупку в своей жизни. В сторис блогерша ответила на вопрос одного из подписчиков о самой большой потраченной ею сумме. Настя призналась, что этим приобретением стал суперкар, о котором она давно мечтала.

- Если говорить про траты в отношении себя, то это «Ламба» за 23 миллиона рублей, - сообщила телеведущая.

Серый спортивный автомобиль Lamborghini Aventador звезда «Орла и решки» купила летом 2020 года. И, конечно, тут же похвасталась приобретением в соцсетях. Настя рассказала, что мощность ее новой машины - 740 лошадиных сил. Ивлеева призналась подписчикам, что мечтала о такой машине еще с тех пор, как была студенткой. Ей хотелось купить непременно итальянский автомобиль премиального класса.

Серый спортивный автомобиль Lamborghini Aventador звезда «Орла и решки» купила летом 2020 года. Фото: Инстаграм.

Правда, почти сразу выяснилось, что Ивлеева – не слишком аккуратный водитель и регулярно пренебрегает правилами дорожного движения. Всего за три месяца после покупки Lamborghini телеведущая умудрилась нахватать 142 штрафа на сумму в 164500 рублей. Почти все они были связаны с превышением скорости. Настя ежедневно гоняла по улицам Москвы с ветерком, не обращая внимания на ограничительные знаки.

Настя и ее муж, рэпер Элджей (Алексей Узенюк) любят совершать дорогие покупки и делать друг другу и своим родным подарки. В прошлом году Элджей подарил своей маме Татьяне Узенюк автомобиль «Мерседес» стоимостью 3 миллиона рублей. К слову, сам Элджей постоянно меняет автомобили и, как и у Ивлеевой, его любимая марка – Lamborghini.

Настя не отстает от мужа в щедрости. Прошлым летом она подарила супругу на день рождения роскошные часы стоимостью 7 миллионов рублей. Презентом жены рэпер похвастался в Инстаграме в день своего 26-летия. Ивлеева купила ему часы Audemars Piguet Royal Oak, украшенные россыпью бриллиантов.

Недавно Ивлеева и Элджей вернулись из отпуска на Мальдивах, где они снимали виллу на роскошном курорте за 750 тысяч рублей в сутки. Супруги провели на экзотических островах две недели и потратили за время отдыха не один миллион рублей.

Недавно Ивлеева и Элджей вернулись из отпуска на Мальдивах, где они снимали виллу на роскошном курорте за 750 тысяч рублей в сутки. Фото: Инстаграм.

Подписчики Ивлеевой (а их у нее больше 18 миллионов) не раз упрекали звезду в зазнайстве и демонстрации предметов роскоши. Фолловеры ругают Настю за то, что она хвастает дорогими автомобилями и вещами люксовых брендов, чаще всего - Chanel и Louis Vuitton. В ответ Ивлеева говорит, что может себе позволить все эти траты, потому что они с мужем хорошо зарабатывают.

Основной доход Настя получает от съемок в «Орле и решке». Журналисты выяснили, какой гонорар платили Ивлеевой за съемки последнего сезона трэвел-шоу: за каждую серию она получала 400 тысяч рублей. Плюс ей платили по 500 тысяч рублей за каждую рекламу с ее участием. Всего же за сезон, по приблизительным подсчетам, Ивлеева заработала 18 млн рублей.

Помимо зарплаты на телевидении Настя хорошо зарабатывает в Инстаграме. В рейтинге Forbes, подсчитавшем доходы отечественных знаменитостей за рекламу в Инстаграме, Ивлеева стоит на шестом месте. По данным издания, в прошлом году Настя заработала в соцсетях 610 тысяч долларов.

Ее муж Элджей тоже вполне успешен. В рейтинге самых молодых и обеспеченных звезд России по версии Forbes он занимает 26 место. По данным издания, Алексей заработал за год 1 миллион долларов.