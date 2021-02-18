Заработать на Дне святого Валентина в России с каждым годом становится все сложнее. Многие россияне вообще перестают отмечать гендерные праздники, а вместе с этим сокращают и расходы на подарки.Так, исследования Data Insight и RBK.money показывают, что 20% женщин традиционно не дарят подарки на 23 февраля, а 11% мужчин игнорируют 8 марта. При этом результаты свежего опроса Super Job и вовсе демонстрируют, что День святого Валентина в 2021 году решили отмечать меньше половины россиян (44%).Все это, безусловно, лишает возможности заработать ретейлеров, которые и так существенно пострадали в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.«Кроме того, ритейлерам, серьезно раненным карантинным ограничениями, не до маркетинговых трат. Это имеет кумулятивный эффект: инструментов по возврату аудитории в магазины, как в онлайне, так и в офлайне, становится все меньше, что отражается на выручке», - отмечает сооснователь торговой сети Fix Price Сергей Ломакин.Сколько россияне готовы тратить на подаркиВ Европе и США 14 февраля – один из самых любимых праздников. В связи с этим День всех влюбленных приносит огромную выручку ретейлерам. Траты на валентинки, конфеты и сувениры настолько велики, что заработать больше, чем в этот период продавцы могут только в Черную пятницу.Хотя окончательные итоги продаж в 2021 году еще не подведены, по прогнозам ретейлеров, в США они составят около 21,8 млрд долларов, что меньше 27 млрд долларов 2020 года, но больше, чем в 2019 году. В Великобритании послепандемийная планка установлена на уровне немного ниже 1,4 млрд фунтов стерлингов.Более того мировая статистика подтверждает, что в последние годы покупатели приобретают милые и романтичные подарки не только своей половинке, но также детям, друзьям, коллегам и даже домашним питомцам.А вот в России, праздник, набравший популярность в 1990-е гг, перестает быть востребованным. Правда, не исключено, что это связано еще и с тем, что в феврале и начале марта россияне отмечают еще два более привычных и значимых для себя праздника.«В нашей стране романтический праздник длится фактически месяц – с 14 февраля до 8 марта, поэтому резкого одномоментного пика продаж, как в других странах, нет. Впрочем, в этом году ценовых рекордов ждать не стоит и по другим поводам: денег на необязательные покупки у населения все меньше», - отмечает Сергей Ломакин.Добавим, что опрос Avito, проведенный накануне праздника в 2021 году, показал, что более четверти россиян хотели бы уложиться в тысячу рублей при покупке подарка. Еще 38% хотят ограничиться тремя тысячами, а вот 56% респондентов заявили, что посидят романтично дома.По мнению Сергея Ломакина, такие показатели являются отражением негативных экономических трендов и падения покупательской способности, которые наблюдаются в России в последние семь лет.Почему рекламу женских товаров следует ориентировать на мужчин«Согласно одной распространенной шутке, День святого Валентина был изобретен компанией Hallmark, производящей открытки. Если учесть, что только в США в этом году траты на открытки составили 1,5 миллиарда долларов, а число отправленных в эти зимние дни «валентинок» в западных странах превышает 145 миллионов, то станет ясно, что в этой шутке есть доля шутки», - подчеркивает Сергей Ломакин.Эксперт отмечает, что число запросов на подарки ко Дню влюбленных в интернете начинает расти уже во второй половине января. Наибольшей популярностью пользуются цветы, украшения, приглашения в ресторан, одежда и подарочные сертификаты. При этом больше всего на подарки к 14 февраля готовы тратить мужчины в возрасте от 25 до 34 лет.Таким образом, к празднику влюбленных ретейлерам приходится решать непростую проблему: необходимо продвигать товары для женщин, но рекламу ориентировать на мужскую аудиторию.Как магазинам привлечь покупателей сегодняСамый надежный способ привлечь покупателей сегодня – это запустить акции, скидки, распродажи. В условиях финансовой ограниченности, россияне все чаще начинают отдавать предпочтения товарам с красными ценниками.Однако еще одной немаловажной деталью является оформление самого магазина и уровень обслуживания.«Самый надежный способ привлечь клиентов — это сделать торговую точку «любимым» местом покупок к любому празднику. На повышение лояльности играют интерьер торговой точки, ассортимент, качество товаров, уровень обслуживания и сегодня больше всего - цена и красные ценники», - отмечает Ломакин.Эксперт отмечает, что в России объем продаж по специальным предложениям превышает 50%. Тогда как в США этот показатель составляет около 30%, а в Германии около 23%. Более того, россияне и вовсе могут игнорировать магазины в те дни, когда там не идут распродажи.«При этом многие категории покупателей, у которых есть материальная возможность приобретать товары без скидок, не спешат ею воспользоваться. В тренде экономный стиль жизни, когда потребитель учится получать удовольствие не столько от самого приобретения, сколько от осознания, что он сэкономил существенную сумму», - комментирует сложившуюся тенденцию доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Твердохлебова.В связи с этим перед российскими ретейлерами ставятся новые задачи. Теперь им предстоит контролировать уровень промо и повышать его эффективность. К примеру, в 2019 году производители вложили в проведение акций на 12% больше средств, чем в 2018 году, но только 46% из них привели к росту продаж.Таким образом, важнейшим правилом формирования цены должна стать прозрачность самого процесса для потребителя, чтобы каждый мог найти для себя определенную выгоду и купить лучшее за те средства, что у него есть.