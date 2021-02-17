Умер Аветис Зенян, оператор фильма "Война и Мир" Бондарчука

Аветис Зенян создал незабываемые кадры фильма Сергея Бондарчука "Война и мир". Фото: кадр из фильма.

Сегодня стало известно, что на 86-году жизни умер советский кинооператор Аветис Зенян - один из операторов легендарного советского фильма «Война и Мир» Сергея Бондарчука. Аветиса Назаровича без признаков жизни обнаружила его жена Галина, супруг не дышал и пульс не прощупывался. Галина вызвала скорую в надежде, что врачам все равно удастся реанимировать Аветиса Назаровича. Но приехавшим на место медикам осталось лишь констатировать смерть.

«В скорую помощь поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома скончался советский кинооператор Аветис Зенян. При жизни мужчина болел онкологией. Тяжелое заболевание стало причиной смерти», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении города.

Аветис Назарович Зенян - советский кинооператор, которого Сергей Бондарчук пригласил снимать «Войну и Мир». Аветис - единственный из группы операторов, который работал над всеми 4 частями фильма и прошел шестилетний путь создания легендарной киноэпопеи от начала до конца. После съемок «Войны и Мир» Аветис работал оператором на картине "Гори-гори, моя звезда», а также снимал с вертолета Чернобыль после катастрофы. Много работал над реставрацией старых советских кинолент, таких как «Веселые ребята», "Чапаев", "Александр Невский», "Иван Грозный».