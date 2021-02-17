83 региона России подали заявки на новую программу Фонда президентских гратов

Полученные средства регионы смогут на конкурсной основе направлять на софинансирование лучших волонтерских и благотворительных проектов Фото: Мария ЛЕНЦ

Фонд президентских грантов объявил о завершении приема заявок регионов на софинансирование поддержки некоммерческим организациям.

Запросы на новую грантовую программу фонда направили 83 из 85 регионов страны - все, кроме Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. Между ними будет разделено в общей сложности 2,3 млрд рублей.

Эти средства регионы смогут на конкурсной основе направлять на софинансирование лучших волонтерских и благотворительных проектов. Условие участия в программе для субъектов - софинансирование в размере «один к одному». То есть субъект должен направить сумму, равную выделяемой фондом, на конкурсную поддержку некоммерческих организаций в этом году. Исключение - Москва и Санкт-Петербург: эти города могли запрашивать не более 50 % от такой суммы.

Максимальный размер софинансирования на один регион – 150 млн рублей. Помимо финансовой поддержки Фонд будет оказывать регионам информационное, консультационное, методическое и организационное содействие.

Решение о распределении средств между регионами будет принято на заседании Координационного комитета в ближайшее время, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов. Документы для заключения договоров региональным операторам нужно будет предоставить не позднее 30 апреля. 18–20 марта Фонд президентских грантов проведет специальную конференцию для региональных представителей по вопросам грантовой поддержки НКО.

СПРАВКА КП

Решение об учреждении нового вида президентских грантов было принято Владимиром Путиным по итогам встречи с общественниками в Липецкой области в январе 2020 года. Условия и порядок распределения средств определили 14 января 2021 года на заседании Координационного комитета под председательством Сергея Кириенко.

Главное условие выделения грантов – организация региональными властями поддержки НКО на основе рекомендаций Фонда президентских грантов.