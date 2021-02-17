Юлия Меньшова ушла из шоу "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным

Юлия Меньшова в телешоу "Сегодня вечером". Фото: Youtube

Юлия Меньшова обычно берет интервью у звездных собеседников. Однако на этот раз актриса и телеведущая сама выступила с откровениями, рассказав об уходе из шоу "Сегодня вечером", закрытии передачи "Наедине со всеми" и отношениях с Максимом Галкиным.

Юлия Меньшова давно не появляется в субботнем шоу "Сегодня вечером" на Первом канале. Она вела развлекательную программу вместе с Максимом Галкиным около двух лет. Изначально Меньшова и Галкин вместе выходили в эфир. Позже они стали вести программу поочередно. А потом Юлия и вовсе внезапное исчезла с экранов. Это породило множество слухов и домыслов.

Юлия решила расставить все точи над i, рассказав, что же произошло на самом деле. Как оказалось, телезвезда действительно покинула проект "Сегодня вечером". Вот только вопреки всем слухам, уход актрисы никак не связан с якобы возникшим у нее конфликтом с Галкиным.

"У меня с Максимом прекрасные отношения. Мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек чрезвычайно воспитанный, образованный. Другое дело, что среда шоу-бизнеса совершенно не похожа на киношную. Это разное качество существования в жизни. Максим прекрасно ориентируется в атмосфере разговора с людьми из шоу-бизнеса. Он с ними со всеми на короткой ноге. Есть какие-то личные истории, отношение и так далее. Сильная сторона таланта Максима заключается в том, что он может создавать настроение из ничего", - заявила 51-летняя Меньшова в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Теледива сообщила, что не смогла найти общий язык с редакцией программы "Сегодня вечером". "Редакции я не нравилась, меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас плохие отношения, а это не так. Он никогда не работал в тандеме, и я не работала. В отличие от него, я человек театральной закалки, там коллектив. Нельзя натягивать все на себя", - разоткровенничалась Меньшова.

До проекта "Сегодня вечером" Юлия вела шоу "Наедине со всеми", которое тоже выходило на Первом канале. Актриса рассказала, что всегда сама готовилась к интервью и продумывала вопросы. Но были случаи, когда стратегия сценария менялась прямо в эфире. Тогда приходилось импровизировать

Особенно запомнился зрителям выпуск с Людмилой Максаковой, который стал самым скандальным за всю историю программы "Наедине со всеми". Максакова хотела говорить только о творчестве. Меньшова же старалась спросить о личном. Людмиле Васильевне это не понравилось. Она стала перебивать и затыкать ведущую. Выпуск вызвал большой общественный резонанс. Позже программа закрылась по инициативе Меньшовой, так как, по ее словам, она решила уйти на пике успеха.