«Матч ТВ» устроил конкурс лучших видеороликов межсезонья РПЛ

Тренировка спартаковцев на базе в Тарасовке. Фото: twitter.com/fcsm_official

«Матч ТВ» решил изучить, чем занимались клубы российской футбольной Премьер-лиги, зимой на тренировочных сборах. И устроил конкурс лучшего видео, отснятого пресс-службами команд во время межсезонья. «Во время зимней паузы клубы удерживают фокус болельщиков, рассказывая о том, как проходят сборы команд в своих социальных сетях. Среди таких видео встречаются настоящие шедевры и «Матч ТВ» решил выбрать лучшее из них с помощью болельщиков, комментаторов и самих медиаслужб», - говорится в сообщении канала.

16 претендентов – по одному из каждой команды РПЛ - выберет диджитал-редакция «Матч ТВ» совместно с клубами. После определения «конкурсантов» пройдет голосование, в ходе которого тройку своих фаворитов определят:

- болельщики инстаграм-аккаунта «Матч ТВ»;

- комментаторы телеканала «Матч ТВ»;

- медиаслужбы клубов (без возможности проголосовать за ролик своего клуба).

За 1-е место в каждой анкете участники получат 3 балла, за 2-е место – 2 балла, за 3-е место – 1 балл. Кто наберет в сумме большее количество баллов, тот и станет победителем. Он будет назван 25 февраля. А лучшие видео будут показаны в эфире «Матч ТВ». Напомним, что чемпионат России возобновляется 26 февраля.