Почему российское оружие стали меньше покупать: объясняет военный эксперт

Модели систем реактивного залпового огня на выставке вооружений Международного военно-технического форума `Армия-2020`в военно-патриотическом парке `Патриот`. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Таможня дала добро на публикацию итогов своей работы за 2020 год. И выяснилось, что экспорт продукции, зашифрованной в таможенной статистике кодом SSSS, уменьшился на 15,6% - с 13,6 до 11,48 млрд. долларов.

SSSS – это так называемый «секретный экспорт». В эту категорию входит оружие, боеприпасы, танки, бронетехника, военные корабли, летательные аппараты и некоторые химические соединения.

По данным таможенной службы, главным покупателем российской «SSSS-продукции» в прошлом году стали Алжир, Китай и США (подробнее см. «Только цифры»). На первое место вышли алжирцы: они закупили в России несколько десятков истребителей МиГ-29М/М2 и Су-30 почти на 2 млрд долларов. Первая партия военных самолетов прибыла в Алжир в разобранном виде в октябре прошлого года.

Почему снизился российский экспорт вооружений и что будет дальше? Об этом мы поговорили с Ильей Крамником, военным экспертом Российского совета по международным делам.

- Причина прошлогоднего падения очевидна - пандемия коронавируса. Она замедлила и приостановила многие процессы международного сотрудничества, в том числе военного. Исполнение многих контрактов пришлось отложить, - говорит Илья Крамник. – Но это не единственная причина падения экспорта. К сожалению, очень сильное влияние оказывают американские санкции.

- Но санкции же появились не в прошлом году.

- Все верно, и в значительной мере из-за них российский оружейный экспорт стагнирует вот уже несколько лет. Многие страны, которые хотели приобрести российское оружие, вынуждены откладывать или отменять сделки, чтобы не портить отношения с США и не попасть под их санкции.

- Статистика гласит, что самое серьезное снижение «секретного экспорта» было в первом полугодии, а в конце 2020 года поставки начали расти. Как вы считаете, в нынешнем году российский экспорт оружия продолжит расти или снова упадет?

- Многие сделки, которые были отложены из-за пандемии, в нынешнем году будут выполнены. Поэтому падения военного экспорта в нынешнем году по сравнению с 2020 не должно быть. А в следующем году он, вполне возможно, снова вырастет примерно до 15 млрд долларов.

- Вы объяснили, почему некоторые страны опасаются покупать наше оружие. Но многие все же не боятся американцев и заключают с нами крупные контракты. Дружба с Россией пересиливает страх перед американскими санкциями?

- Многие крупные страны покупают оружие и у нас, и у американцев. Например, Индия – важнейший стратегический партнер обеих держав. Именно поэтому вероятность того, что Штаты наложат на Индию санкции за покупку российского оружия, крайне мала. Штаты опасаются ссориться с таким крупным партнером, индийцы это прекрасно понимают.

Пакистан вообще умудряется покупать оружие у всех, в том числе и в Китае. Например, вчера была новость о том, что Россия подписала с Пакистаном контракты на поставку систем ПВО, противотанковых ракет и стрелкового оружия.

А вот на Турцию Соединенные Штаты все-таки наложили санкции. За покупку нашего оружия турок исключили из программы производства и поставок истребителей пятого поколения F-35. Но при этом Турция остается важным партнером США по военно-техническому сотрудничеству по ряду других программ, а администрация Байдена, возможно, пересмотрит и решение по F-35.

В общем, входить на новые рынки российским производителям вооружений из-за санкций проблематично. Но те партнеры, которые раньше покупали у нас оружие, продолжат это делать.

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