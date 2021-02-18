Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы золотой косметики

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк снялась полностью обнаженной в рекламе собственного косметического продукта. 35-летняя супермодель анонсировала выход на рынок золотой маски для губ 24k Pure Gold Lip Treatment, которую она создала совместно со звездным косметологом Мими Лузон. Ирина опубликовала в Инстаграме видеоролик, в котором она снялась абсолютно голой.

В видео Ирина позирует, прикрыв грудь и колени руками. Ее рот покрывает тонкий слой сусального золота. На пухлых губах Ирины драгоценная маска смотрится особенно эффектно.

- Наконец-то рада поделиться с вами новой маской для губ 24k Pure Gold Lip Treatment, которую я сделала с Мими Лузон, - написала Ирина в Инстаграме.

Мими уже почти 30 лет работает с знаменитостями, и косметика с 24-каратным сусальным золотом давно стала ее «визитной карточкой». Стоят такие средства недешево – но среди ее клиентов много звезд, готовых платить за золотые маски. Например, цена увлажняющей маски для губ 24k Pure Gold Lip Treatment с 24-каратным золотом, указанная на сайте марки, составляет 129 долларов (9520 рублей).

Супермодель снялась в рекламе золотой маски для губ. Фото: EAST NEWS

Ирина много работает, она – лицо десятков известных марок. Модель одна воспитывает дочку Лею, которая после расставания Шейк с бойфрендом, голливудским актером Брэдли Купером, живет с мамой в Нью-Йорке. Впрочем, Брэдли старается как можно чаще видеться с дочкой, и, когда Ирина на съемках, именно он присматривает за трехлетней малышкой. По словам знакомых Купера и Шейк, у них не возникает разногласий в вопросах воспитания ребенка.

- Они живут согласно специально составленному графику общения с дочерью, который варьируется в зависимости от их рабочей нагрузки. Никаких споров относительно этого расписания у них никогда не возникало. Брэдли обычно занят больше: у него есть фильмы, в которых он снимается подряд. Однако даже в этом случае он уверен, что проводит с дочерью достаточно много времени, - рассказал источник из окружения порталу Us Weekly.

Бывшие влюбленные отлично ладят, однако о воссоединении речи не идет. Каждый из них живет своей жизнью, и это их вполне устраивает.

- Они находятся в здоровых отношениях и очень уважают друг друга, что делает процесс совместного воспитания ребенка более плавным и гладким. Сейчас им лучше всего быть друзьями, - сообщил источник.

С Брэдли Купером Ирина начала встречаться в 2015 году. В марте 2017 года у них родилась дочь Лея, а уже спустя два года, в 2019-м пара рассталась.