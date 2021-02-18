Бразильская балерина без рук вдохновляет людей по всему миру

Заняться танцами дочке посоветовал физиотерапевт Фото: REUTERS

В балетный класс Виторию Буэно мама отвела в пять лет. Женщина очень переживала по поводу того, как воспримут ее дочь и взрослые, и дети. В небольшом бразильском городе Санта-Рита, что неподалеку от Рио-де-Жанейро, малышка нередко становилась объектом насмешек и издевательств.

Все дело в том, что Витория родилась без рук. Об этом генетическом отклонении ее маму предупредили еще в период беременности. Женщина сознательно решила рожать особенного ребенка.

Несмотря на врожденное генетическое заболевание, юная танцовщица не сдается Фото: REUTERS

- Около нашего дома очень часто собирались посторонние люди и ждали, когда я выйду с дочкой на прогулку, - вспоминает Ванда Буэно. – Она для них была как цирковая обезьянка.

Но мама Витории не обращала ни на кого внимания. И воспитывала дочь в любви к себе и своему телу.

- Заняться танцами дочке посоветовал физиотерапевт, - продолжает женщина. – Он увидел ее сильные ноги и порекомендовал танцевать чечетку.

Модерн, джаз, чечетка, классический танец - Витория попробовала многие стили, но остановилась на балете.

- В танцклассе ее гибкости и уравновешенности завидуют многие ученицы, - признается педагог по балету Андреа Фальсарелла.

На блог необычной балерины в соцсетях подписано более 150 тыс. человек. Для подписчиков 16-летняя танцовщица - не только живое воплощение силы воли, но и человек, который готов следовать за своей мечтой несмотря ни на что.

- Руки для меня – всего лишь деталь, - признается Витория. – На сцене я танцую глазами. Да, я ими тоже танцую, так, будто у меня есть руки.

Витория не хочет быть феноменом балетного мира, она хочет своим примером показать, что инвалидность существует только в глазах других Фото: REUTERS

Девушка научилась обходиться без рук. Она чистит зубы, удерживая щетку ногой, делает себе макияж, публикует тексты в соцсетях, используя пальцы ног.

Недавно судьи британской Королевской академии танца наградили ее медалью с обещанием, что в скором будущем Витория будет танцевать в кордебалете именно этой труппы.

Витория не хочет быть феноменом балетного мира, она хочет своим примером показать, что инвалидность существует только в глазах других.

- Такие люди, как я, - это больше, чем наши физические недостатки, - уверена девушка. - Как и все остальные, мы можем осуществить наши мечты. Если я падаю, то встаю и импровизирую, и продолжаю жить дальше!