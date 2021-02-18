В США снесли один из символов бизнес-империи Трампа

Снести здание пришлось из-за того, что оно пришло в запустение и, разрушаясь, стало источником опасности Фото: REUTERS

Власти Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) приняли решение о сносе символа империи Трампа – 39-этажного здания Trump Plaza.

Право взорвать небоскреб хотели продать на аукционе, но этому воспротивился нынешний владелец.

Высотка была построена в 1984 году компанией 45-го президента США Trump Entertainment Resorts.

В здании располагались отель и казино, а также боксерский ринг, на котором было проведено немало значимых поединков.

В 2014 году отель был признан банкротом, правда, к самому Трампу это уже не имело никакого отношения – будущий президент США порвал практически все связи с городом, а владельцем здания являлся Карл Айкан – один из богатейших людей Америки, в свое время консультировавший Дональда Трампа по вопросам финансового регулирования.

Готовясь стать президентом, Трамп обещал назначить Айкана министром финансов, однако потом что-то пошло не так, и должность досталась Стиву Мнучину.

Тем не менее, Айкан остался сторонником Трампа и не позволил властям Атлантик-Сити устроить аукцион за право взорвать Trump Plaza. К слову, в администрации города планировали выручить за это как минимум $1 миллион.

Снести здание пришлось из-за того, что оно пришло в запустение и, разрушаясь, стало источником опасности.

После того, как не получилось продать возможность нажать кнопку «взрыв», городские власти пошли другим путем: желающие поближе посмотреть, как рушится монументальное здание, вынуждены были заплатить по $10.

Понадобилось менее 30 секунд, чтобы небоскреб сложился как карточный домик.