«Чистое детство»: откровения с родителями и порно в один клик

Ольга и Вячеслав Михеевы. Фото: предоставлено Алексеем Черникиным

В декабре 2020 года появился уникальный в своем роде проект под названием «Чистое детство». Это просветительская программа, которая была организована волонтерами приморского благотворительного фонда «Надежда по всему миру». Главной задачей «Чистого детства» стала помощь родителям в том, чтобы защитить детей от сексуальной эксплуатации и порнографии. Как сообщают энтузиасты на сайте организации: «у каждого в нашем окружении есть дети, у которых впереди вся жизнь. Какой она будет, во многом зависит от того, что они постигают, к чему привязываются и что учатся ценить прямо сейчас». Так как обезопасить свое чадо от небезопасного контента, когда от порнографии его отделяет всего один клик?

ПОРНО В ОДИН КЛИК

Помните, во сколько вы в первый раз столкнулись порно? Наверняка, это было достаточно в раннем возрасте. И наверняка после просмотра кино для взрослых вы не побежали к тем самым взрослым родителям за разъяснениями. Защитить детей от просмотра порнографии практически невозможно, ведь скоростной интернет сейчас есть у каждого на мобильном. Но изменить его восприятие от увиденного может каждый родитель. Главное – сделать это вовремя и правильным для ребенка языком. Об этом проект «Чистое детство», в рамках которого и была опубликована книга «Хорошие Картинки, Плохие Картинки».

Фото: предоставлено Алексеем Черникиным

- Детство современной молодежи отличается от нашего. Сейчас они проводят большую часть времени в интернете. Фильтры есть, но они малоэффективны. Абсолютной защиты нет. Один из самых популярных советов на русскоязычном пространстве – поставьте фильтры и контролируйте гаджеты. Но разве это решение. Очевидно, что нет, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Алексей Черникин, создатель проекта «Чистое детство». - Все без исключения дети, будучи крайне любопытными, рано или поздно увидят порно. Важно сделать все возможное, чтобы они были готовы к такому содержанию и знали, что с этим делать. Так, в 2019 году я наткнулся на лекцию под названием «Сила порнографии», и это было мощно. Речь шла не только о детях, но и о взрослых людях. Спикер там сказал классную мысль: дело не в том, увидят ли дети порно или нет. Они точно увидят. Проблема в том, насколько они будут готовы к такому.

После просмотра лекции Алексей задумался о том, какую роль он может сыграть в этом проблемном вопросе. Спикер как раз на видео показывал книгу Кристен Дженсон «Хорошие Картинки, Плохие Картинки». По словам Алексея, это больше, чем просто книга, это инструмент, который в комплексе поможет родителям бороться с негативным последствиями интернет-жизни. Тогда и появилась идея показать эту книгу и России.

Алексей Черникин, создатель проекта «Чистое детство». Фото: Личный архив

ЭТО НЕ ПРО ЛЮБОВЬ

К тому моменту книга уже была переведена на 6 языков. Это несомненное признание. Тогда Алексей начал узнавать, как можно издать книгу и договориться обо всем с авторскими правами. Так как проект не коммерческий, никакой прибыли благотворительный фонд не имеет. Книги открыты для продажи лишь для того, чтобы в дальнейшем напечатать вторую книгу из этой же серии. В итоге удалось договориться с издательским домом в Москве, и литература была переведена на русский язык и выпущена в свет.

Сама книга не автономна, она работает в цепочке с другими инструментами, которые представлены в проекте «Чистое детство». Всего в программе три направления: защита, помощь и активная позиция.

Фото: предоставлено Алексеем Черникиным

- У моих друзей есть дочь - 3 года. Я бы очень хотел, чтобы тот мальчик, который бы взял ее в жены, не провел бы 10000 часов на порносайтах, взращивая эгоизм и желание моментального удовлетворения своих потребностей. Такой подход вырабатывает потребительское отношение к женщине, - отмечает Алексей. - Главный обман в том, что порно пропагандирует совсем другие вещи. Это не про любовь. Любовь – это же больше, чем сексуальный акт. Порно включает в себя контент, содержащий насилие. Ученые доказали, что люди, сидящие на порнографии имеют одни и те же преобразования в мозге, что и наркоманы. Если мы возьмем посещение одного из самых известных порно-сайтов, то обомлеем. Лишь за год туда загружают видео, на просмотр которого потребуется около 100 лет. Любить ведь надо не тела друг друга, а друг друга, уважая тела.

По мнению Алексея, когда взрослые начнут говорить со своими детьми о проблемах сексуализации, об анатомии, о взаимоотношениях в целом на их языке и в правильное время – дети научатся воспринимать окружающую действительность такой, какая она есть. Да и сама тема перестанет быть такой страшной.

Фото: предоставлено Алексеем Черникиным

КУЛЬТУРА ЧИСТОГО ДЕТСТВА

«Хорошие Картинки, Плохие Картинки» уже вышли в тираж. Всего - 1000 книг. Издание уже увидели Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. На следующей неделе тираж поступит и во Владивосток. Книга предназначена для родителей и детей-школьников 7-11 лет. Принципиальная деталь в том, что книга не будет распространяться в электронном варианте, только в печатном. И в этом тоже есть определенный замысел.

- Книга для совместного изучения. Книга моделирует разговор родителей с детьми. Там есть и вопросы, которые дети могут обсудить с мамой и папой, - говорит Алексей. - Этим всем я хочу продвинуть именно культуру чистого детства, когда доверие к родителям выше, чем доверие к интернету, и за помощью они пойдут к маме и папе, а не к соцсетям. Книга – прекрасная возможность создать в семье особую доверительную атмосферу, в которой дети и взрослые смогут обсудить проблемные вопросы, сидя на диване.

Фото: предоставлено Алексеем Черникиным

Кстати, до конца года проект «Чистое детство» планирует издать вторую книгу той же Кристен Дженсон. Она уже предназначена для детей от 3 до 6 лет и их родителей, ведь за чистое детство нужно бороться с раннего возраста. В дальнейшем он рассматривает и проведение различных вебинаров, тем более, что старт такому формату уже был дан. В дальнейшем просветительская деятельность займет и другие площадки. Мораль проста: порно в один клик – не проблема, если дети будут к этому клику готовы.

Благотворительный фонд «Надежда по всему миру»

Проект «Чистое детство»

Издательский дом «Ученик»

Заказать книгу можно, написав на почту: info@chistoedetstvo.ru