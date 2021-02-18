«От 100 и больше»: россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина их мечты

В преддверие Дня защитника Отечества аналитики решили глубже и обстоятельнее изучить животрепещущие вопросы, касающиеся сильного пола Фото: Shutterstock

ХОТЕЛОСЬ БЫ 500, НО РАССЧИТЫВАЮТ НА 100

Большинство жителей страны гендерные праздники любит и отмечают. 23 февраля и 8 марта в этом году торжественно встретят 66% женщин и 64% мужчин. К таким выводам пришли в банке «Открытие», опросив 1000 россиян от 18 до 65 лет из крупных городов.

В преддверие Дня защитника Отечества аналитики решили глубже и обстоятельнее изучить животрепещущие вопросы, касающиеся сильного пола. Главный из них — сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы хватало содержать семью? Больше всего респондентов обоих полов назвали диапазон в 100-150 тысяч рублей в месяц — так считает 23% женщин и 24% мужчин. Сумму более 500 тысяч рублей робко назвали всего 3% дам против 6% джентльменов. Примерно стольким же хватило бы 20-40 тысяч рублей жалования.

ДЕНЬГИ И КРАСОТА НЕ ВАЖНЫ

Главные качества, которые дамы судят в своих кавалерах — верность и порядочность. На второе место ставят надежность и ответственность. Ум удостоился лишь третьей ступени. Внешняя красота, физическая сила и богатство требуются женщинам меньше всего

Мужчины же смотрят на это иначе. Настоящий мужик в их понимании в первую очередь должен быть умным, а уже потом надежным и верным.

ТОЛЬКО НЕ НОСКИ

Дарить на 23-е февраля надо деньги или тельняшки с фляжками — такие подарки большинство мужчин признало лучшими. На худой случай бутылку горячительного или незабвенные носки с бритвой. А любовью и вниманием дамы не отделаются — это годится в качестве подарка на праздник всего 4% защитников.

В среднем, на подарок к 23 февраля прекрасный пол собирается в этом году потратить от 1 до 3 тысяч рублей. Но каждая пятая женщина вообще не планирует тратить на гендерный подарок ни копейки.

КОНКРЕТНО

Сколько должен зарабатывать мужчина (в руб.)?

20 000 — 40 000 — 3% женщины / 4% мужчины

40 000 — 60 000— 12% женщины /10% мужчины

60 000— 80 000 — 18% женщины / 14% мужчины

80 000 — 100 000 — 22% женщины / 24% мужчины

100 000 — 150 000 — 23% женщины / 24% мужчины

150 000 — 200 000 — 10% женщины / 10% мужчины

200 000 — 300 000 — 6% женщины / 7% мужчины

300 000 — 500 000 — 3% женщины / 2% мужчины

более 500 000 — 3% женщины / 6% мужчины

Должен ли мужчина зарабатывать больше женщины?

Да, потому что мужчина прежде всего кормилец — 56% женщины / 42% мужчины

Нет, нельзя судить о человеке по доходам — 28% женщины / 43% мужчины

Должны зарабатывать соразмерно — 16% женщины / 14% мужчины

По данным банка «Открытие».

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Большинство считают, что мужчина должен зарабатывать от 80–150 тысяч рублей в месяц (подробности).