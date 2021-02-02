И друг степей калмык: Мишустин пообещал жителям Элисты расселить взорванный бытовым газом дом

Премьер также предложил жильцам разрушенного дома определиться, кто из них хочет вернуться на прежнее место - в новый дом, а кто не хочет ждать и готов получить жилищные сертификаты на приобретение жилья в другом месте. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает поездки по самым депрессивным регионам России. Во вторник 2 февраля он отправился в Калмыкию. Первым пунктом рабочей программы премьера был Ики-Бурульский водопровод в Элисте.

Проблемы с водой в Калмыкии огромные, потребление воды тут вдвое ниже среднероссийского и составляет до 70 литров на одного жителя. Канализационные очистные сооружения не современные. Качественной водопроводной водой обеспечены лишь 7,4 процента жителей республики. К тому же прошлом году на Калмыкию обрушилась одна из самых сильных в истории засух.

Ики-Бурульский водопровод как бы есть, но его как бы и нет. Резервуары построены, потратили 5 миллиардов рублей, но водопровод не работает. Часть денег на его строительство разворовали, в 2019 году по этому поводу даже завели уголовное дело. Теперь эксперты должны оценить, сколько потребуется выделить денег, чтобы довести водопровод до ума. Мишустин во время посещения водопровода распорядился выделить 72 миллиона рублей на проведение экспертизы и проектирование. Потом потребуется выделять еще деньги на ввод водопровода в эксплуатацию.

- Главное, чтобы не получилось, как раньше. Построили водопровод, который невозможно запустить в эксплуатацию. Надо наладить эффективный контроль за расходованием средств, в том числе, вот не хочется так говорить, но наказать тех, кто причастен к хищению. Я бы вас попросил лично взять под контроль расход каждого рубля, - поручил Мишустин главе Калмыкии Бату Хасикову.

У Ики-Бурульского водопровода Мишустина поджидали несколько жителей Элисты. В феврале прошлого года в 9-ти этажном жилом доме, где они проживают, случился взрыв бытового газа. Эксперты признали непригодными для проживания 54 квартиры. Но новое жилье для пострадавших так и не начали строить.

- Посмотреть надо. Давайте заедем, ну, по-человечески. Крюк небольшой, - предложил Мишустин и, посадив пострадавших в свой кортеж, отправился на место ЧП.

Жильцы рассказали премьеру, что устали жить на съемных квартирах, правда, признались, что оплату им компенсирует правительство Калмыкии. Таких 120 человек.

- Дому быть. Деньги из резервного фонда правительства будут выделены на это незамедлительно по возвращении в Москву, - пообещал Мишустин и поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и главе Минстроя Иреку Файзуллину взять строительство дома под свой контроль. Новый дом построят на месте старого. Местные власти обещают уложиться за 10 месяцев.

Премьер также предложил жильцам разрушенного дома определиться, кто из них хочет вернуться на прежнее место - в новый дом, а кто не хочет ждать и готов получить жилищные сертификаты на приобретение жилья в другом месте.

Дальше Мишустина ждали вкусняшки. Именно это слово употребил премьер, посещая небольшую выставку продовольствия, организованную для него местными фермерами.

- Мы хотим, чтобы мама покормила своих детей нашими варениками, хлебом, а потом чтобы они заели «Наполеоном», - рекламировал Мишустину свою продукцию предприниматель Бембе Максимов.

- В Калмыкии такие хлебобулочные изделия - сладкие, красивые. А сами калмыки все очень подтянутые, спортивные! - удивлялся Мишустин.

Пирожные, выставленные на прилавках, были обильно приправлены кремом.

- О, пельмени! Здрасьте, здрасьте. О, рыба пошла, где ловите? Тушенка экологически чистая, - осматривал другие прилавки Мишустин, то и дело желая предпринимателям успехов.

Затем на встрече с малыми и средними предпринимателями Мишустин призвал губернаторов помогать небольшим производителям попадать со своей продукцией в крупные торговые сети.

- Невозможно из министерства промышленности и торговли дотянуться до каждого магазина в регионе. Здесь значительную роль играет местная власть, губернатор должен сделать все возможное, чтобы региональные продукты оказались на прилавках в сетях. Чтобы у жителей региона была возможность выбора - покупать не только федеральную продукцию, но и свою местную, - отметил Мишустин.

Премьер также призвал организовывать розничные рынки и ярмарки, на которых могли бы торговать самозарядные.

- Надо выделять им удобные места для развозной торговли. Покупатели от этого только выиграют, - сказал Мишустин.

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