Эдуард Латыпов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 18 февраля, в словенской Поклюке пройдет очередная гонка на чемпионате мира по биатлону 2021 года. На старт выйдут команды в смешанной эстафете, он же - сингл-микст.

Пока что у сборной России нет ни одной медали, которую бы выиграли наши спортсмены. Сегодня, 18 февраля 2021 года, за сборную России выйдут рубиться Эдуард Латыпов и Евгения Павлова - их имена значатся в стартовом протоколе гонки. Начало гонки намечено на 17:15 по московскому времени. Прямая трансляция чемпионата мира 2021 без комментариев доступна на специальном сайте IBU, где ее можно посмотреть онлайн.

Пока что лучшим результатом на этом чемпионате мира 2021 для нас является пятое место Светланы Мироновой. Она заняла его в индивидуальной гонке на 15 километров. А в этом сезоне пока что в сингл-микст эстафетах у сборной России еще не было успехов. Сегодня главные надежды на открытие ЧМ-2021 молодого Латыпова и лидера женской сборной Павловой.