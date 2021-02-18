Семейный союз Вознесенская-Мягков по-своему уникален. Фото: Екатерина Цветкова

Семейный союз Вознесенская-Мягков по-своему уникален. Своим примером они вполне могли бы открыть серию, посвященную актерам-однолюбам. Прожить в браке 57 лет без громких романов, измен или хотя бы намеков на интрижку, - это почти что актерский подвиг. Они жили друг для друга, никого в свою частную жизнь не пуская.

В театре об Андрее Мягкове и Анастасии Вознесенской говорили: они - люди очень закрытые, неприветливые, холодные. Полная противоположность киногероям Мягкова. Свободное время проводят только вдвоем, почти ни с кем не общаются. В гости не ходят, к себе не зовут. Детей у них нет. Они как будто бы полностью растворились друг в друге и даже внешне стали похожи. За глаза их называли коллеги «попугаями-неразлучниками».

Фото: Екатерина Цветкова

Андрей Мягков познакомился со своей будущей женой на 1-м курсе Школы-студии МХАТ. Он сразу обратил внимание на очаровательную 18-летнюю Настю Вознесенскую, девушку с огромными глазами. Ради нее оставил свою возлюбленную - Тамару Абросимову. По иронии судьбы Тамара тоже была однокурсницей Мягкова, но только в Ленинградском химико-технологическом институте (где будущий актер получил первое высшее образование). Будущие молодые инженеры увлекались театром и вместе выступали в любительских спектаклях, где Мягкова и заметил преподаватель школы-студии МХАТ и предложил попробовать поступить к ним в училище. Что тот и сделал, полностью перекроив свою судьбу.

На втором курсе Мягков и Вознесенская поженились, утаив это событие даже от своих однокурсников. Уже тогда они держали дистанцию, никого не впускали в свою частную жизнь и считались чуть ли ни самой закрытой парой среди студентов. Даже с родными сестрами, как говорят, Вознесенская перестала поддерживать отношения. И только муж был по-настоящему близким ей человеком.

Если в середине 70-ых, благодаря съемкам в кино, Мягков стал более популярен, чем его жена-актриса, то в начале карьеры все было в точности наоборот. Вознесенская в 23 года стала звездой после того, как снялась в главной роли в телефильме «Майор Вихрь». Она всячески старалась помочь мужу, молодому артисту с совершенно негероической внешностью. Просила режиссеров хотя бы дать ему эпизод. Когда после окончания Школы-студии ее пригласил в «Современник» Олег Ефремов, она уговорила Ефремова взять в театр и ее мужа. Когда же Ефремов ушел из "Современника", вместе с ним покинула театр Вознесенская, она была одной из его любимых актрис. И за ней ушел во МХАТ и Мягков. Доброжелатели говорили о них: Вознесенская и ее «хвостик».

Фото: Екатерина Цветкова

Но ситуация резко изменилась после выхода на экраны знаменитой "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова. Следом случился «Служебный роман». И настоящей кинозвездой стал Мягков, а Вознесенская попала в «неформат». В кино ее постепенно забыли. И уже Мягков бегал и уговаривал режиссеров дать его жене хотя бы эпизод в тех фильмах, где снимался он. Наконец, они снялись вместе у Рязанова в комедии "Гараж". Так они поддерживали друг друга всю жизнь, вызывая не только восхищение, но и вопросы у коллег…

Кстати, за несколько лет до «Иронии судьбы…» режиссер Алексей Коренев пригласил Мягкова в «Большую перемену» на роль Нестора Петровича. Мягков категорически потребовал взять не только его, но и Вознесенскую. Коренев отказался, заодно и вычеркнул Мягкова.

Ходили слухи, что из-за невостребованности у Вознесенской случилась депрессия и начались проблемы с алкоголем. В кино она уже не снималась. Играла только в театре.

Фото: Екатерина Цветкова

В 2008 году в МХТ им.Чехова режиссер Евгений Каменькович поставил для Мягкова и Вознесенской спектакль «Белый кролик». Они играли в нем года два, пока Анастасия Валентиновна серьезно не заболела – не то у нее был инсульт, не то онкология. В театр она уже не вернулась. Мягков из солидарности с женой тоже перестал приходить в МХТ, его давно не было на сборах труппы. Он почти не общался с коллегами, не давал интервью. И старался как можно больше времени проводить с женой, быть рядом, заботиться о ней. Андрей Васильевич был чуток к ее желаниям даже в мелочах. Именно по ее просьбе он сочинил три детективных романа, чтобы ей было что почитать.

Последний раз их видели вместе лет пять назад. Они шли, взявшись за руки, по Камергерскому переулку мимо Школы-студии МХАТ, где когда-то познакомились. В театр они не зашли.

Жили вдвоем в районе Кутузовского проспекта напротив Триумфальной арки, но большую часть времени проводили в своем загородном доме.

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