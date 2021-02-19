«Цифровые двойники человека и чипирование»: что будет с соцсетями после TikTok и Clubhouse

Эксперты спорят, как скоро у людей в соцсетях появятся цифровые двойники или реальные аватары. Фото: Shutterstock

15 лет назад все сидели в «Одноклассниках», десять лет назад «Вконтакте». Потом сбежали в мессенджеры, а теперь главным помутнителем сознания молодежи объявлен TikTok. На пятки ему наступает Clubhouse («Клубхауз»). Какие соцсети будут дальше, что произойдет с существующими приложениями — в материале «Комсомолки».

НА ПАСПОРТ ВОЗЬМУТ ФОТО С АВАТАРКИ

— Соцсети не сдают никаких позиций! Там сложилась своя аудитория. В Facebook — одна, в OK — другая. Это вполне в духе расслоения общества. И это прекрасно, что все могут общаться в подходящем формате с единомышленниками, — уверен исполнительный директор iD EAST Виталий Дубинин.

Соцсети будут превращаться в суперапп (app — с англ. «приложение»). Уже сейчас российские проекты позволяют вызвать такси, заказать еду, выложить фотки и обсудить, хорошо ли коммунальщики убирают снег. Внутрь активно проникает онлайн-шопинг и виртуальные кошельки. Не списывайте со счетов «Госуслуги», которые сегодня стали удобным приложение. Неровен час и фото в паспорт будут брать с аватарки. Да и паспорт вот-вот станет приложением, а не маленькой красной книжкой.

Однако у медали есть другая сторона. Люди не могут игнорировать град новостей о том, что очередного преступника задержали, вскрыв его переписку в соцсетях. Или взломали чей-то аккаунт и выложили его интимные фото.

— Конфиденциальность станет приоритетом номер один. Пользователи соцсетей все больше осознают, как используются их данные, — говорит доцент Финуниверситета при Правительстве РФ, PR-директор рекламного агентства Nectarin Ольга Вяткина.

И дело не только в неприкосновенности переписки. Настораживает: когда вы только обмолвились, что хотели бы выпить кофе, а в ленте начали мелькать рестораны и акции супермаркетов.

Со временем лучшие соцсети будут обрастать всё новыми полезными сервисами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ПОГОВОРИТЬ?

Ближайшие годы главную аудиторию соцсетей — молодежь до 30 лет — будут делить TikTok и Instagram.

— Короткие видео — самый понятный язык для молодежи. Невероятно точный алгоритм рекомендаций TikTok позволяет через 30 минут пользования сформировать ленту интересов. Быстро можно стать знаменитым. В нем дружелюбная и открытая аудитория. В основу большинства видео положено повторение того, что делают другие. Это совершенно не свойственно для других соцсетей, где каждый старался делать уникальный контент и не повторять за другими, — объясняет гендиректор XO TEAM, основатель и владелец Digital агентства Based Moscow Эдуард Чечерин.

Пока вы пролистываете монотонную ленту Instagram и Facebook, самые прогрессивные ищут инвайта в Clubhouse. Инвайт — значит приглашение. Потому что попасть в новую соцсеть можно только так. Дошло до того, что на интернет-аукционах даже продают возможность регистрации.

Соцсеть предназначена только для аудиочатов. Там сидят основатель Facebook Марк Цукерберг, главный по технологиям Илон Маск. То есть теоретически вы можете оказаться с ними в одном чате, послушать их и поделиться своими идеями.

— Из-за пандемии у людей сформировался запрос на живое общение голосом в свежем формате радио с интерактивом. Пользователь может подключиться к любой дискуссии, поднять руку и задать вопрос, — говорит технический директор компании-разработчика VR/AR приложений «Номикс» Аркадий Оверин.

Алгоритм рекомендаций TikTok позволяет всего через 30 минут пользования сформировать ленту интересов. Фото: Shutterstock

Отбирать аудиторию у соцсетей и дальше будут мессенджеры. В Китае бешеной популярностью пользуется WeChat: полноценная экосистема в которой есть новости, общение и даже платежная система. А начиналось все с программы типа Viber и Whats up.

Все движется в сторону усложнения контента и упрощения его создания. Куда это может привести?

— Дальнейшее упрощение общения. Текстовая соцсеть, в которой за вас общается чат-бот. Он умный, он учится на ваших собственных постах и начинает писать как вы — «примеряет» вашу личность. А вы можете подключиться и продолжить общение с человеком, если вам нравится, как он или она общается с вашим ботом. Такой бот может общаться от имени человека даже после его смерти. Такие продукты уже есть, — уточняет принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures Егор Абрамов.

АВАТАРЫ И ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ

— Искусственный интеллект начинает генерировать за вас все более сложный контент, — продолжает Егор Абрамов. — Уже не просто текст, а новые мемы и картинки. А потом видео с вашим аватаром. Технологии уже есть и активно развиваются, просто пока что никто не собрал их для того, чтобы сделать соцсеть будущего.

Эксперт рисует картину будущего, которая одновременно утопична и пугает. Чат-боты переписываются друг с другом, шлют друг другу валентинки, мемы. На видео танцуют персонажи, которых никогда не существовало, звучит музыка, которую никто не сочинял. А человек расслабленно сидит с девайсами, читает переписки, лайкает фоточки и пытается угадать, что же из всего этого реальность.

Эксперты спорят, как быстро у людей появятся цифровые двойники или реальные аватары. Сюда же косвенно относится чипирование: не ради тотальной слежки, а чтобы совместить человеческий мозг и виртуальную реальность. Вспомните трилогию «Матрица».

Понятно, что первое время чипироваться будут только ярые адепты прогресса. Когда появились очки виртуальной реальности (VR) и приложения для дополненной реальности (AR, наводишь камеру на свою комнату, а по ней бегает мультяшка), их использовали только для развлечений. Большинство думали — это игрушки. Сегодня с этими технологиями снимают кино, проводят экскурсии и разрабатывают обучающие приложения.

Главный недостаток технологии: нужно иметь специальные очки. Качественные стоят дорого и не такие компактные. Что до чипов, то вживлять в тело передатчик мало кто захочет. Но как только появится устройство с беспроводным подключением — это вновь все перевернет.

— Пока слишком много неопределенности. Как будет защищена информация, как поломка чипа повлияет на сознание, есть ли возможность все отменить? Отсутствие сведений об этом воспринимается скорее как угроза. Тем не менее, любые технологии рано или поздно начинают служить людям. Так что двигаться в направлении интеграции микросхем с нервной системой и мозгом — перспективно, как минимум в медицинских целях. Илон Маск уже тестирует технологии для лечения позвоночника, которые могут помочь парализованным начать ходить, — комментирует исполнительный директор iD EAST Виталий Дубинин.

КОГДА НАСТАНЕТ БУДУЩЕЕ?

Во-первых, для этого нужно еще большее развитие мобильных сетей. Пока Виктория Боня и другие сторонники теорий заговора опасаются наступающего 5G, разработчики ждут появления сетей 6G.

— Поколение сетей 5G придет через пять лет, 6G — через десять. Последние будут обладать скоростью до терабита в секунду. Это в десятки тысяч раз быстрее существующих сетей 4G. Они станут основой будущего «интернета всего». Технологии передачи голограмм в реальном времени, полное погружение в виртуальную реальность, включая осязание и обоняние, — поясняет технический директор «Номикс» Аркадий Оверин.

Во-вторых, придется попрощаться со смартфонами и компьютерами в их текущем обличье. Устройство должно полностью переносить пользователя в цифровой мир. На эту роль больше подходят очки, линзы и уже упомянутые нами чипы.

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