Горьковский автозавод начал продажи нового грузовика «Валдай NEXT»

Фото: пресс-служба ГАЗ

В дилерских центрах ГАЗа на территории всей России начались продажи среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT». Новая модель предназначена для городских перевозок и муниципального хозяйства. Но в дальнейшем модельный ряд пополнят рефрижераторы, автомобили с КМУ (крано-манипулятрной установкой), эвакуаторы, самосвалы и другая спецтехника, обещают в компании.

В новой модели используется бескапотная кабина, что позволило уменьшить габариты автомобиля и увеличить объем грузового отсека (от 20 до 29 кубометров в разных модификациях). Площадь кузова позволяет разместить от 8 до 11 стандартных европаллет.

Из других плюсов отечественного грузовика: экономичность, практичность и динамичность. Стоимость ТО, а также запасных частей существенно ниже по сравнению с зарубежными аналогами. А применение дизельного двигателя Cummins ISF 2,8 в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач позволило добиться низкого уровня расхода топлива и улучшить динамические характеристики автомобиля. При этом топливный бак увеличенного объема (125 л) обеспечивает до 780 км пробега или 2,5 дня интенсивной работы без дозаправки.

Для покупателей «Валдай NEXT» действует несколько финансовых программ. Среди них – фирменный trade-in со скидкой 250 тысяч рублей при сдаче бескапотного коммерческого автомобиля полной массой от 2 до 12 тонн, лизинг с первым взносом от 0%, отсрочка платежа по лизингу на 90 дней, сервисный контракт на 80 тысяч. км в подарок (более подробная информация об автомобиле и действующих финансовых программах – тут https://azgaz.ru/special/business/valdai-next/).

«ГАЗ» зарекомендовал себя как надежный поставщик современных решений в области перевозки людей и грузов, непосредственным образом влияющий на прибыльность их бизнесов и качество жизни. В этом заключается принцип развития автопроизводителя, заложенный Олегом Дерипаской. В 2000-ых он инвестировал в масштабную модернизацию производства, создание нового модельного ряда, и результаты этой модернизации мы видим и по сей день.

Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд рублей, включая 400 млн рублей льготного займа под 1% годовых от Фонда развития промышленности (под управлением ВЭБ.РФ).